Mimoriadne núdzové opatrenia: V mlieku z dvoch chovov našli vírus kliešťovej encefalitídy

Stádo oviec

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Pozor na čerstvé surové mlieko.

Štátna veterinárna a potravinová správa na sociálnej sieti informovala o výskyte kliešťovej encefalitídy v mlieku pochádzajúceho z dvoch chovov. Pre chovateľov oviec platia mimoriadne núdzové opatrenia. Nie je jasné, o ktoré chovy presne ide, no boli upovedomené.

„Kliešte sú aktuálne veľmi aktívne a vzhľadom na vrchol sezóny ich výskytu existuje zvýšené riziko prenosu nákazy na ľudí cez surové mlieko a výrobky z neho,“ píše ŠVPS v príspevku. Hlavný veterinárny lekár nariadil mimoriadne núdzové opatrenie.

Aké opatrenia platia?

Pre všetkých chovateľov (vlastníkov a držiteľov) oviec a kôz na pastve platí nariadenie neuvádzať na trh surové ovčie alebo kozie mlieko a výrobky z neho bez pasterizácie počas celej salašníckej sezóny, ak sa v odobratej vzorke potvrdí laboratórnym vyšetrením prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy.

Kliešťová encefalitída je vážne akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu). V roku 2025 bolo na Slovensku hlásených 193 prípadov ochorení, najviac z Banskobystrického a zo Žilinského kraja, čo je nárast oproti 169 prípadom z roku 2024. Príčinou väčšiny prípadov je zaklieštenie, vírus sa však môže prenášať aj pitím čerstvého, tepelne nespracovaného mlieka (najčastejšie ovčieho či kozieho) alebo konzumáciou výrobkov z nich, ako sú napríklad syry alebo bryndza.

Ako sa ochorenie prejavuje?

Pre kliešťovú encefalitídu je typický dvojfázový klinický priebeh ochorenia. Prvá fáza sa prejavuje chrípkovými príznakmi, ako sú horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo. Nasleduje bezpríznakové obdobie, ktoré trvá od jedného do 20 dní. Druhá fáza je charakteristická príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému – stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny.

kliešť
Ilustračná foto: Unsplash

Medzi dlhodobé následky ochorenia patria bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, dlhodobé neurologické problémy až ochrnutie. V rizikových prípadoch sa môže ochorenie skončiť úmrtím.

Proti kliešťovej encefalitíde sa môžete nechať zaočkovať, ideálny čas je pred začiatkom jari. Ide totiž o ochorenie, ktoré môže zanechať neurologické problémy a v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím. Najspoľahlivejšou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je práve očkovanie.

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