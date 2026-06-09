Mimoriadne núdzové opatrenia: V mlieku z dvoch chovov našli vírus kliešťovej encefalitídy

Štátna veterinárna a potravinová správa na sociálnej sieti informovala o výskyte kliešťovej encefalitídy v mlieku pochádzajúceho z dvoch chovov. Pre chovateľov oviec platia mimoriadne núdzové opatrenia. Nie je jasné, o ktoré chovy presne ide, no boli upovedomené.
„Kliešte sú aktuálne veľmi aktívne a vzhľadom na vrchol sezóny ich výskytu existuje zvýšené riziko prenosu nákazy na ľudí cez surové mlieko a výrobky z neho,“ píše ŠVPS v príspevku. Hlavný veterinárny lekár nariadil mimoriadne núdzové opatrenie.
Aké opatrenia platia?
Pre všetkých chovateľov (vlastníkov a držiteľov) oviec a kôz na pastve platí nariadenie neuvádzať na trh surové ovčie alebo kozie mlieko a výrobky z neho bez pasterizácie počas celej salašníckej sezóny, ak sa v odobratej vzorke potvrdí laboratórnym vyšetrením prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy.
Ako sa ochorenie prejavuje?
Pre kliešťovú encefalitídu je typický dvojfázový klinický priebeh ochorenia. Prvá fáza sa prejavuje chrípkovými príznakmi, ako sú horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo. Nasleduje bezpríznakové obdobie, ktoré trvá od jedného do 20 dní. Druhá fáza je charakteristická príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému – stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny.
Medzi dlhodobé následky ochorenia patria bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, dlhodobé neurologické problémy až ochrnutie. V rizikových prípadoch sa môže ochorenie skončiť úmrtím.
Proti kliešťovej encefalitíde sa môžete nechať zaočkovať, ideálny čas je pred začiatkom jari. Ide totiž o ochorenie, ktoré môže zanechať neurologické problémy a v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím. Najspoľahlivejšou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je práve očkovanie.
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