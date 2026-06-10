Martin Nikodým ukázal maľovaný včelí úľ, ktorý sa len tak nevidí. Z umeleckého diela ostal ohromený

V dnešnej dobe, keď je väčšina vecí rýchla, sériová a bez osobného dotyku, o to viac vyniknú diela, ktoré vznikajú pomaly, precízne a s dôrazom na detail. Presne takýto moment zachytil aj Martin Nikodým vo svojom príspevku, v ktorom predstavil zábery diela.
Už samotný opis naznačuje, že nejde o bežnú tvorbu, ale o výsledok remeselnej zručnosti, trpezlivosti a hlbokej oddanosti tomu, čo vzniká pod rukami tvorcu. Takéto diela majú vždy niečo navyše – príbeh, energiu a ľudský dotyk, ktorý sa nedá nahradiť žiadnou modernou technológiou. Ide o včelí úľ, ktorý je krásne vyzdobený namaľovanou mandalou.
Keď sa včelárstvo mení na umenie
Martin Nikodým je známy nielen ako moderátor a herec, ktorý hviezdi v Dunaji, k vašim službám, ale aj ako vášnivý včelár, ktorému je príroda mimoriadne blízka. Včelárstvo pre neho nie je len koníček, ale spôsob, ako spomaliť, vnímať rytmus prírody a byť jej aktívnou súčasťou. Preto je prirodzené, že ho poteší všetko v súvislosti so včelami, vrátane úchvatného diela, s ktorým sa pochválil na sociálnej sieti.
Nemohol si to nechať len pre seba. Martin Nikodým, s ktorým sa v poslednom období spájajú aj niektoré momenty z jeho osobného života, vrátane rodinnej udalosti v podobe svadby, ktorá sa u neho odohrala, zverejnil video zložené zo záberov jedinečného dekorovaného včelieho úľa. Podľa jeho slov ho zjavne dostal do kolien.
“Čistá nádhera vytvorená špeciálnou tajnou technikou a láskou,” napísal herec do popisu k snímkam. Keďže na Instagrame má dva účty, pričom jeden z nich je venovaný jeho láske k včelám, zábery putovali na oba z nich. Aby toho nebolo málo, ešte zvlášť sa podelil o sériu fotografií, ktoré zachytávajú detaily ručne namaľovaného diela.
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“Pozrite na túto nádheru. Týmto sa opäť moje včelárenie povyšuje na vyšší stupeň umenia. Mám od Jarky doma prenádhernú mandalu. Keď sa na mňa obrátila s nápadom, že by rada pomaľovala jeden z mojich úľov, vedel som, že výsledok bude nádherný, ale skutočnosť je ešte krajšia, ako boli moje očakávania. Ďakujem. Dostane čestné miesto na včelnici,” uviedol nadšený moderátor, ktorý prekvapil fanúšikov nedávno zverejneným videom.
Výnimočné správanie včelstva zachytené vo videu
Včelstvo patrí medzi najdokonalejšie organizované spoločenstvá v prírode. Každá včela má presne určenú úlohu a celý úľ funguje ako jeden prepojený organizmus. V jeho strede stojí matka – kráľovná, od ktorej závisí prežitie celého včelstva. Nadšený včelár pred pár dňami tiež odhalil, čoho je schopná príroda. “Čo všetko sa dá zažiť pri včielkach. Aj resuscitácia matky,” poznamenal. Video zachytáva včely pri včelej kráľovnej, ktorá spočiatku leží nehybne.
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Aj takéto video vie ukázať, že svet včiel je plný situácií, ktoré sa nedajú úplne predvídať. Ide o fascinujúci prejav kolektívneho správania, ktorý ukazuje, aké prepojené a citlivé je celé včelstvo. Každý jeho člen reaguje na signály okamžite a bez zaváhania, pretože prežitie kráľovnej znamená prežitie celého spoločenstva.
Poctivá práca a remeslo
Zábery, ktoré zdieľal Martin Nikodým, sú pripomienkou toho, že poctivá práca, remeselná zručnosť a láska k tvorbe majú stále svoje miesto. V čase rýchlej produkcie a digitálneho sveta pôsobia ako osvieženie a návrat k hodnotám, ktoré majú trvácnosť. Či už ide o umelecké dielo, remeselný výrobok alebo unikátnu techniku, jedno je isté – keď sa spojí zručnosť s láskou, vzniká niečo, čo má skutočnú hodnotu.
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