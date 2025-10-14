Na juhu Slovenska sa šíri vysokonákazlivá vtáčia chrípka. Vymedzili ochranné pásmo, postihnuté sú tieto obce

Foto: SITA - Martin Medňanský

Dana Kleinová
TASR
Samosprávy v ochrannom pásme musia vykonať do 28. októbra súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trnava vymedzila okolo ohniska nákazy vtáčej chrípky H5N1 v menšom chove vtákov v Šúrovciach (okres Trnava) trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dohľadu. Platia tam viaceré opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

Ochranné pásmo je vymedzené v katastrálnom území obcí Šúrovce, Zavar a Siladice v územnej pôsobnosti RVPS Trnava. Tiež v katastrálnom území Sereď, časť Horný Čepeň, ktoré patrí do územnej pôsobnosti RVPS Galanta.

Platí viacero opatrení

Samosprávy v ochrannom pásme musia vykonať do 28. októbra súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí. Chovatelia majú zabezpečiť, pokiaľ je to možné, umiestnenie vtákov držaných v zajatí v chove tak, aby sa minimalizovalo riziko ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom alebo s inými zvieratami.

Medzi ďalšie opatrenia patrí dezinfekcia pri vstupoch a výstupoch z priestorov, v ktorých sú držané vtáky, či bezodkladné oznámenie zmien v chovaní zvierat veterinárnej správe.

Foto: Pexels

Chovatelia musia tiež podľa nariadenia RVPS Trnava minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s vtákmi držanými v zajatí. Pokyny sa vzťahujú aj na nakladanie s mŕtvymi telami vtákov. Poľovnícke združenia a organizácie v ochrannom pásme majú nariadený zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov.

Z ochranného pásma a do ochranného pásma je bez povolenia RVPS zakázané akékoľvek premiestňovanie živých alebo zabitých/usmrtených vtákov držaných v zajatí. Tiež premiestňovanie, rozhadzovanie a iná manipulácia s použitou podstielkou, hnojom a kalom pochádzajúcimi od držaného vtáctva.

V dotknutej oblasti je zakázané aj konanie trhov, výstav, prehliadok a iné zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva. Rovnako vypúšťanie vtáctva s cieľom zazverenia revírov.

Vysokonákazlivou chorobou vtáčej chrípky H5N1 je v Šúrovciach zasiahnutý menší chov vtákov držaných v zajatí v počte približne 140 kusov, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti štrkovísk. Chorobu potvrdili v piatok 10. októbra.

