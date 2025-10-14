PS upozorňuje na zvláštnu aktivitu proruskej platformy Brat za brata. Majú budovať „Národnú informačnú službu“

Foto: Facebook (BRAT za BRATA)

Dana Kleinová
SITA
Poslankyňa Irena Bihariová upozornila, že Brat za Brata vyzýva občanov, aby donášali informácie na "nepriateľa národa".

Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata. Tá oznámila, že už štyri mesiace buduje niečo, čo nazvala Národná informačná služba. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Bihariová, Brat za Brata týmto vyzývajú občanov, aby donášali informácie na „nepriateľa národa“. Verejne sa tým teda podľa nej priznávajú k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.

„Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa,“ uviedla poslankyňa.

Ide vraj o vážnu bezpečnostnú hrozbu

Podľa Bihariovej to otvára tri dôležité otázky. „Spravodajské služby o orgány činné v trestnom konaní nekonajú buď preto, lebo sú príliš zaneprázdnené hľadaním a vyšetrovaním rôznych fiktívnych prevratov, alebo v tom horšom prípade nekonajú preto, lebo sú príliš nekompetentní na to, aby rozlíšili skutočné bezpečnostné hrozby pre SR, alebo v tom najhoršom prípade, nekonajú, pretože si osvojili takzvaný ruský model, keď štát práve najíma rôzne takéto pofidérne neformálne skupiny, ktoré robia zaňho špinavú službu, zbierajú informácie o občanoch, a teda sú s ním v zamýšľanej spolupráci,“ upozornila poslankyňa.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ako pripomenula, to, ako štát reaguje na takéto skupiny, sa snažili dopátrať pred takmer trištvrte rokom, keď Bihariová zvolala mimoriadny brannobezpečnostný výbor. Chcela vedieť, či je táto skupina v hľadáčiku kompetentných orgánov. Výbor však nebol kvôli koaličným poslancom otvorený, čo podľa poslankyne len podčiarkuje význam troch otázok, ktoré jej z toho vyplynuli. Aj napriek tomu však budú progresívci iniciovať zvolanie brannobezpečnostného výboru, ako aj výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby.

Podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) tieto informácie svedčia o vážnej bezpečnostnej hrozbe. „Z hľadiska zákona o združovaní občanov nie je možné, aby existovalo a pôsobilo na Slovensku združenie, ktoré, či už chce nahrádzať, alebo suplovať prácu štátnych orgánov, v tomto prípade SIS, alebo ktoré chce zbierať osobné údaje o občanoch a obyvateľoch krajiny, alebo priamo podnecovať k nejakému nenávistnému či násilnému konaniu. To sú dôvody, ktoré priamo rozpoznáva zákon o združovaní občanov a neumožňuje existenciu takejto entity,“ vysvetlila Števulová s otázkou, kde je v tejto situácii teraz vládna koalícia, ktorá časť svojho vládneho programu postavila na perzekúcii občianskych združení, ktoré ich kritizujú a pozerajú sa im na prsty. Teraz je tu však podľa nej video občianskeho združenia, ktoré hovorí, že ide páchať činnosť v rozpore s ústavou a zákonmi a nič sa nedeje.

Vyzvali ministra, aby to preveril

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac