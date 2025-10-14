PS upozorňuje na zvláštnu aktivitu proruskej platformy Brat za brata. Majú budovať „Národnú informačnú službu“

Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata. Tá oznámila, že už štyri mesiace buduje niečo, čo nazvala Národná informačná služba. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Bihariová, Brat za Brata týmto vyzývajú občanov, aby donášali informácie na „nepriateľa národa“. Verejne sa tým teda podľa nej priznávajú k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.
„Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa,“ uviedla poslankyňa.
Ide vraj o vážnu bezpečnostnú hrozbu
Podľa Bihariovej to otvára tri dôležité otázky. „Spravodajské služby o orgány činné v trestnom konaní nekonajú buď preto, lebo sú príliš zaneprázdnené hľadaním a vyšetrovaním rôznych fiktívnych prevratov, alebo v tom horšom prípade nekonajú preto, lebo sú príliš nekompetentní na to, aby rozlíšili skutočné bezpečnostné hrozby pre SR, alebo v tom najhoršom prípade, nekonajú, pretože si osvojili takzvaný ruský model, keď štát práve najíma rôzne takéto pofidérne neformálne skupiny, ktoré robia zaňho špinavú službu, zbierajú informácie o občanoch, a teda sú s ním v zamýšľanej spolupráci,“ upozornila poslankyňa.
Ako pripomenula, to, ako štát reaguje na takéto skupiny, sa snažili dopátrať pred takmer trištvrte rokom, keď Bihariová zvolala mimoriadny brannobezpečnostný výbor. Chcela vedieť, či je táto skupina v hľadáčiku kompetentných orgánov. Výbor však nebol kvôli koaličným poslancom otvorený, čo podľa poslankyne len podčiarkuje význam troch otázok, ktoré jej z toho vyplynuli. Aj napriek tomu však budú progresívci iniciovať zvolanie brannobezpečnostného výboru, ako aj výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby.
Podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) tieto informácie svedčia o vážnej bezpečnostnej hrozbe. „Z hľadiska zákona o združovaní občanov nie je možné, aby existovalo a pôsobilo na Slovensku združenie, ktoré, či už chce nahrádzať, alebo suplovať prácu štátnych orgánov, v tomto prípade SIS, alebo ktoré chce zbierať osobné údaje o občanoch a obyvateľoch krajiny, alebo priamo podnecovať k nejakému nenávistnému či násilnému konaniu. To sú dôvody, ktoré priamo rozpoznáva zákon o združovaní občanov a neumožňuje existenciu takejto entity,“ vysvetlila Števulová s otázkou, kde je v tejto situácii teraz vládna koalícia, ktorá časť svojho vládneho programu postavila na perzekúcii občianskych združení, ktoré ich kritizujú a pozerajú sa im na prsty. Teraz je tu však podľa nej video občianskeho združenia, ktoré hovorí, že ide páchať činnosť v rozpore s ústavou a zákonmi a nič sa nedeje.
Nahlásiť chybu v článku