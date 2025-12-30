Mysleli si, že vyhynul, je to ale inak. Po 5 rokoch prvýkrát spozorovali najbližšieho príbuzného vtáka doda

Drontík zubkatý. Foto: Profimedia

Matej Mensatoris
Opakovane ho videli v dažďovom pralese.

Hoci k nám často prichádzajú smutné správy z oblasti úhynov živočíchov, teraz v tomto smere zasvietilo aspoň malé svetielko nádeje. Kriticky ohrozený vták bol opakovane videný v dažďových pralesoch v štáte Samoa v Oceánii. 

Ide o endemického vtáka známeho ako drontík zúbkatý (Didunculus strigirostris), žijúceho výhradne na Samoe. Ako uvádza web Live Science, terénny prieskum samojských ochranárov priniesol cenné výsledky. V priebehu októbra a novembra zaznamenali 5 pozorovaní drontíka, v samojčine nazývaného tiež manumea.

Videli ho po piatich rokoch

Vedecký portál IFL Science pripomína, že naposledy ho videli v roku 2020. Žiaľ, pri terajších pozorovaniach sa ochranárom nepodarilo vyhotoviť fotografie, keďže drontík je rýchly, ale dobre rozpoznateľný,

Smutným faktom je, že ešte v 90. rokoch ich žilo na Samoe asi 7 000 jedincov. Avšak ničenie biotopu, lov či invázne druhy znížili jeho počet na odhadovaných 50 vtákov a aj toto číslo bolo len teoretické.

Drontík zúbkatý. Foto: Profimedia

Jedinečnosť drontíka je tiež v tom, že je to posledný žijúci zástupca rodu Didunculus.Ak vyhynie, skončí aj tento rod. Iným známym „príbuzným“ drontíka bol vták dodo, odborne označovaný ako dront nelietavý. Ten žil na ostrove Maurícius a vyhynul po love a zavlečení nepôvodných druhov na ostrov, voči ktorým sa nevedel brániť. 

Jeho záchrana je dôležitá

Aj známa spoločnosť Colossal Biosciences, ktorá sa snaží oživovať vyhynuté druhy, podporuje záchranu drontíka. Jedným z ich plánov je tiež prinavrátiť k životu aj vyhynutého doda, preto môže byť pre spoločnosť veľmi dôležité, aby tento jediný žijúci príbuzný rodu Didunculus prosperoval. Pripomeňme, že spoločnosť Colossal Biosciences sa širokej verejnosti priblížila ich veľkým úspechom oživenia vyhynutého pravlka obrovského, keď v apríli 2025 ukázali aj živé šteniatka. Už spomínaným cieľom spoločnosti je oživenie doda a akýmsi svätým grálom je oživenie mamuta.

To, že samojskí ochranári objavili drontíka, sa trochu aj očakávalo. Už v máji, a práve aj za pomoci spoločnosti Colossal Biosciences, zaznamenali pomocou nastražených mikrofónov a nástrojov umelej inteligencie na rozpoznávanie zvukov spev drontíka. Taktiež rok predtým jeden z návštevníkov pralesa tvrdil, že drontíka videl.

Drontík zúbkatý. Foto: Profimedia

Drontík je pritom národným vtákom Samoy, a keďže je endemitom, nevyskytuje sa nikde inde na svete. Navyše, ako sa ukazuje, je aj ťažko polapiteľný. Je rýchly a pohybuje sa v náročných podmienkach.

Zrazu sa objaví odnikadiaľ,“ povedala pre Live Science ochranárka Moeumu Uiliová a pokračuje: „Zrazu ho zbadáme v ďalekohľade. Na chvíľu ho zložíte a zoberiete do rúk fotoaparát, aby ste ho vyfotili, no drontík je už preč.

Otvoriť galériu (4)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Plánujú oživiť doda: Vták, ktorý vyhynul v 17. storočí, by sa mohol vďaka bohatej firme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac