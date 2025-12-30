Mysleli si, že vyhynul, je to ale inak. Po 5 rokoch prvýkrát spozorovali najbližšieho príbuzného vtáka doda

Hoci k nám často prichádzajú smutné správy z oblasti úhynov živočíchov, teraz v tomto smere zasvietilo aspoň malé svetielko nádeje. Kriticky ohrozený vták bol opakovane videný v dažďových pralesoch v štáte Samoa v Oceánii.
Ide o endemického vtáka známeho ako drontík zúbkatý (Didunculus strigirostris), žijúceho výhradne na Samoe. Ako uvádza web Live Science, terénny prieskum samojských ochranárov priniesol cenné výsledky. V priebehu októbra a novembra zaznamenali 5 pozorovaní drontíka, v samojčine nazývaného tiež manumea.
Videli ho po piatich rokoch
Vedecký portál IFL Science pripomína, že naposledy ho videli v roku 2020. Žiaľ, pri terajších pozorovaniach sa ochranárom nepodarilo vyhotoviť fotografie, keďže drontík je rýchly, ale dobre rozpoznateľný,
Smutným faktom je, že ešte v 90. rokoch ich žilo na Samoe asi 7 000 jedincov. Avšak ničenie biotopu, lov či invázne druhy znížili jeho počet na odhadovaných 50 vtákov a aj toto číslo bolo len teoretické.
Jedinečnosť drontíka je tiež v tom, že je to posledný žijúci zástupca rodu Didunculus.Ak vyhynie, skončí aj tento rod. Iným známym „príbuzným“ drontíka bol vták dodo, odborne označovaný ako dront nelietavý. Ten žil na ostrove Maurícius a vyhynul po love a zavlečení nepôvodných druhov na ostrov, voči ktorým sa nevedel brániť.
Jeho záchrana je dôležitá
Aj známa spoločnosť Colossal Biosciences, ktorá sa snaží oživovať vyhynuté druhy, podporuje záchranu drontíka. Jedným z ich plánov je tiež prinavrátiť k životu aj vyhynutého doda, preto môže byť pre spoločnosť veľmi dôležité, aby tento jediný žijúci príbuzný rodu Didunculus prosperoval. Pripomeňme, že spoločnosť Colossal Biosciences sa širokej verejnosti priblížila ich veľkým úspechom oživenia vyhynutého pravlka obrovského, keď v apríli 2025 ukázali aj živé šteniatka. Už spomínaným cieľom spoločnosti je oživenie doda a akýmsi svätým grálom je oživenie mamuta.
To, že samojskí ochranári objavili drontíka, sa trochu aj očakávalo. Už v máji, a práve aj za pomoci spoločnosti Colossal Biosciences, zaznamenali pomocou nastražených mikrofónov a nástrojov umelej inteligencie na rozpoznávanie zvukov spev drontíka. Taktiež rok predtým jeden z návštevníkov pralesa tvrdil, že drontíka videl.
Drontík je pritom národným vtákom Samoy, a keďže je endemitom, nevyskytuje sa nikde inde na svete. Navyše, ako sa ukazuje, je aj ťažko polapiteľný. Je rýchly a pohybuje sa v náročných podmienkach.
„Zrazu sa objaví odnikadiaľ,“ povedala pre Live Science ochranárka Moeumu Uiliová a pokračuje: „Zrazu ho zbadáme v ďalekohľade. Na chvíľu ho zložíte a zoberiete do rúk fotoaparát, aby ste ho vyfotili, no drontík je už preč.“
Nahlásiť chybu v článku