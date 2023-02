Plánujú oživiť doda: Vták, ktorý vyhynul v 17. storočí, by sa mohol vďaka bohatej firme opäť vrátiť do prírody

Rozširovanie ľudskej civilizácie sa vo viacerých prípadoch podpísalo na nevinných živočíšnych druhoch. Jedným z takýchto príkladov je aj vták dront nelietavý, známy tiež pod pomenovaním dodo. Tento, ako už jeho názov napovedá, nelietavý vták, doplatil na to, že na jeho domovský Maurícius prišli „civilizovaní“ ľudia.

Ako uvádza portál Science Alert, tento vták by sa mohol už o pár rokov vrátiť do prírody. Startup Colossal Biosciences v tlačovej správe totiž uviedol, že rozlúštil celý genóm doda.

Zložitá úloha

Spoločnosť s hojným rozpočtom, ktorého najnovšia investícia má podľa Bloomberg hodnotu až 1,5 miliardy dolárov, plánuje okrem doda oživiť aj iné vyhynuté zvieratá vrátane vakovlka tasmánskeho či mamuta srstnatého.

Samozrejme, rozlúštenie genómu ešte neznamená, že teraz je možné vyrábať vyhynuté zvieratá ako na bežiacom páse. Je potrebné nájsť podobného živočícha, do ktorého embrya by sa vložil genóm doda. To je mimoriadne zložitá úloha.

Je potrebné preskúmať gény vtákov, ako je napríklad veľkohrivec bradavičnatý, ktorý je príbuzným iného vyhynutého vtáka, tieto gény porovnať a následne zabrániť mutáciám, ktoré by vo veľkom ovplyvnili embryo doda.

Konečným plánom podľa vedcov je, že by kolóniu drontov nelietavých následne vypustili do voľnej prírody ostrova Maurícius, kde žili predtým, než ich vyhladili ľudia.

Vymretie doda na Mauríciu spôsobilo viacero faktorov. Jedným z nich bola jeho nebojácna povaha, keďže nikdy predtým sa s ľuďmi nestretol a nemal dôvod sa ich báť. Tieto strety s podivným veľkým vtákom často končili v dodov neprospech. Najväčší problém však spôsobili najmä ľuďmi privlečené zvieratá ako psy, ktoré vtáky zabíjali, a tiež potkany, ktoré im požierali vajcia.

Bude to hybrid

Vytvorený dodo by nebol úplne rovnaký ako ten pôvodný druh. Išlo by o akéhosi hybrida, ktorý by sa podobal na svojho predka. Pri takýchto plánoch existujú aj viaceré etické otázky a kým jedna skupina ľudí tieto snahy podporuje, iná tvrdí, že tvory, ktoré vyhynuli, by vyhynuté aj mali ostať.

V jednom sa ale zhodujú všetci. „Mali by sme chrániť druhy, ktoré tu máme, aby sme zabránili vyhynutiu,“ uvádza Colossal Biosciences.