Mysleli si, že sa s ním nadobro rozlúčili, no svitla nová nádej. Postava z Dunaja, k vašim službám bola dlho favoritom

V Dunaji, k vašim službám sú už diváci zvyknutí na nečakané zvraty, ako aj na návraty postáv, s ktorými sa už lúčili. Jeden taký čakal napríklad aj Holubca, keď sa pred ním Tereza zjavila živá a zdravá a on zbledol ako stena. Prvá epizóda novej série tak priniesla množstvo napätia, no zdá sa, že svitá aj nová nádej.
O postave Kaspera prehovorila Jana Kovalčiková, ktorá stvárňuje Lenu. Tá pre Markízu najprv prezradila, čo čaká jej vlastnú postavu a potom odpovedala aj na otázku, či je šanca, aby sa znova do deja vrátila jej láska.
Vráti sa jej milovaný?
„Lena si nedá pohov,“ prezradila herečka odpoveď na otázku, či už Lena prestane riskovať a „dá si pohov“ od pokúšania Waltera. Následne dodala, že Lena už nemá čo stratiť a tým, že už o veľa prišla, predurčuje ju to k riskovaniu a hrdinským činom. Jedným z nich bola napríklad vlastná obeta, aby sa mohol zachrániť jej milovaný Kasper.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Lena iba dúfa, že je v poriadku,“ odpovedala Kovalčiková na otázku, či má nejaké informácie o tejto postave. Priznala však, že točila dialóg, v ktorom sa spomínal, a tak jeho meno diváci v 11. sérii predsa len započujú. Či ho aj uvidia, je zatiaľ otázne, no v Dunaji, k vašim službám nikdy netreba hovoriť nikdy.
V minulosti nám totiž aj samotná scenáristka Evita Twardzik prezradila, že dejové linky postáv sú otvorené, až kým nie sú oficiálne vyhlásené za mŕtve. V tom čase nám takto vysvetlila, že vďaka tomu má potenciál vrátiť sa do deja aj Tomáš Maštalír, ktorý stvárňuje najstaršieho syna Kučerovcov. „Keď je postava živá v seriáli, tak nikdy nemôžeme povedať nikdy,“ dodala Twardzik.
Čo sa týka toho, ako by sa mohol Kasper vrátiť do deja, je tu pre neho príležitosť. Ako sme vás informovali v článku, v popise nasledujúcich epizód televízia prezrádza, že z Osvienčimu ujdú dvaja väzni. Medzi nimi by mohol byť pokojne aj Kasper, keďže potom, ako prekročil hranice, sme už o jeho postave viac nepočuli. Navyše jedna zo sestier už svoju dávnu zakázanú lásku späť dostala, a hoci to pre Ludwiga skončilo tragicky, pre Lenu a Kaspera by to mohlo znamenať šťastný koniec.
Nahlásiť chybu v článku