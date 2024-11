Poznáme odpoveď na otázku, ktorá trápi divákov Dunaja, k vašim službám. Exkluzívne vyjadrenie od scenáristky seriálu

Nedávno internet zaplavila informácia, ktorá divákov Dunaja, k vašim službám zmiatla, potešila a pobúrila zároveň. Všetkých zároveň donútila premýšľať a hľadať odpovede na otázku, ktorá už viac nie je záhadou. Spojili sme sa totiž so scenáristkou tohto dobového seriálu a zistili odpoveď na to, čo tak veľmi vŕta v hlavách divákov.

Článok pokračuje pod videom ↓

V seriáli sa počas všetkých sérií vystriedalo množstvo postáv a diváci majú svojich favoritov. Nie tak div, že keď sa objavila informácia o tom, že sa do seriálu vracia známy herec, fanúšikovia sa toho hneď chytili. Ak ste tiež postrehli informáciu, že sa Tomáš Maštalír vracia do Dunaja, k vašim službám, prinášame vám exkluzívnu odpoveď na to, či je to naozaj tak.

Vráti sa Maštalír do seriálu?

O tom, že sa Maštalír vracia do seriálu, informoval portál Netky. Zároveň však poskytol informáciu, ktorá sa mnohým divákom nepozdávala. „Vraj do Dunaja príde nový cudzinec Peter Dubay a Klára bude mať nápadníka, ktorého stvárni Tomáš Maštalír… Tak snáď sa len sekli, žeby sa Leopold išiel vrátiť a rovno ako Klárin nápadník? Ešte keď je na 99,9 % jej nevlastný brat,“ stálo v príspevku, ktorý upozornil na podivnosť tejto zápletky.

„Akože Maštalír bude stvárňovať úplne novú postavu a nie Leopolda?“ pozastavila sa zas ďalšia diváčka v komentároch a nebola jediná. „Aj ja som to tak pochopila,“ odpísala jej tretia.

Na to, či sa Tomáš Maštalír skutočne vráti do seriálu ako nová postava, sme sa rozhodli opýtať rovno scenáristky seriálu Evity Twardzik. Tá nám prezradila: „Nie je to vôbec pravda.“ Zároveň vyvrátila to, že by sa tak mohol stať Kláriným novým nápadníkom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Nič však nie je stratené. Hoci sa Maštalír do seriálu nevráti ako nová postava, neznamená to, že s ním televízia už neráta ako s Leopoldom Kučerom. „Toto sú veci, ktoré sú stále otvorené, takže na toto vám nepoviem ani áno, ani nie. Keď je postava živá v seriáli, tak nikdy nemôžeme povedať nikdy,“ vysvetlila Twardzik, čím naznačila, že pre túto postavu sú dvere stále otvorené.