Chceli zadržať muža s drogami, on sa začal nekontrolovane triasť: Zásah sa zmenil na záchranu života

Foto: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj

Roland Brožkovič
TASR
Muž počas následného poučenia však náhle spadol na zem a začal sa triasť.

Príslušníci Železničnej polície zachraňovali muža, ktorého pri kontrole v súvislosti s podozrením na užívanie drog postihol epileptický záchvat. O prípade, ktorý sa stal v stredu (13. 5.) na Námestí Franza Liszta v Bratislave, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.

Priblížil, že muž pri kontrole policajnej hliadke najskôr dobrovoľne vydal priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, počas následného poučenia však náhle spadol na zem a začal sa triasť. „Policajti okamžite poskytli prvú pomoc a na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Tá muža previezla do jednej z bratislavských nemocníc,“ uviedol Szeiff.

Po prepustení z nemocnice muža eskortovali na policajné oddelenie v súvislosti s procesným objasňovaním podozrenia zo spáchania drogovej trestnej činnosti.

