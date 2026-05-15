Chceli zadržať muža s drogami, on sa začal nekontrolovane triasť: Zásah sa zmenil na záchranu života

Príslušníci Železničnej polície zachraňovali muža, ktorého pri kontrole v súvislosti s podozrením na užívanie drog postihol epileptický záchvat. O prípade, ktorý sa stal v stredu (13. 5.) na Námestí Franza Liszta v Bratislave, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.
Priblížil, že muž pri kontrole policajnej hliadke najskôr dobrovoľne vydal priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, počas následného poučenia však náhle spadol na zem a začal sa triasť. „Policajti okamžite poskytli prvú pomoc a na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Tá muža previezla do jednej z bratislavských nemocníc,“ uviedol Szeiff.
Po prepustení z nemocnice muža eskortovali na policajné oddelenie v súvislosti s procesným objasňovaním podozrenia zo spáchania drogovej trestnej činnosti.
