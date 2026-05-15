Fico: Útoky na Ukrajinu sú už príliš blízko, musíme byť opatrní. Vyjadril sa po dvoch dňoch

Foto: YouTube - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Slovenský premiér si želá si čo najskorší mier.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii v Handlovej s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.

„Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak sa tak blízko hraníc Slovenska objavujú takéto útoky,“ uviedol Fico s tým, že je to príliš blízko a musíme byť opatrní. Želá si čo najskorší mier. „Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej „podkurovať“ vojnu, tak bude trvať dlho,“ skonštatoval premiér.ň

Nepotrebuje robiť gestá

Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. „Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, zvolal by som aj Bezpečnostnú radu SR, ja sa tomu nebránim,“ uviedol. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.

Fico sa vyjadril aj k informáciám o zrušenej návšteve nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku. Kancelár mal mať podľa premiéra súkromný program 30. mája v Bratislave, preto sa s ním chcel Fico 29. mája pracovne stretnúť. O oficiálnu návštevu nemalo ísť. „Beriem na vedomie, že sa mu zmenil program, tak sa stretneme inokedy,“ povedal predseda vlády s tým, že by z toho nerobil senzáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chceli zadržať muža s drogami, on sa začal nekontrolovane triasť: Zásah sa zmenil na záchranu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac