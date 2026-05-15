Fico: Útoky na Ukrajinu sú už príliš blízko, musíme byť opatrní. Vyjadril sa po dvoch dňoch

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii v Handlovej s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
„Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak sa tak blízko hraníc Slovenska objavujú takéto útoky,“ uviedol Fico s tým, že je to príliš blízko a musíme byť opatrní. Želá si čo najskorší mier. „Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej „podkurovať“ vojnu, tak bude trvať dlho,“ skonštatoval premiér.ň
Nepotrebuje robiť gestá
Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. „Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, zvolal by som aj Bezpečnostnú radu SR, ja sa tomu nebránim,“ uviedol. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.
Fico sa vyjadril aj k informáciám o zrušenej návšteve nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku. Kancelár mal mať podľa premiéra súkromný program 30. mája v Bratislave, preto sa s ním chcel Fico 29. mája pracovne stretnúť. O oficiálnu návštevu nemalo ísť. „Beriem na vedomie, že sa mu zmenil program, tak sa stretneme inokedy,“ povedal predseda vlády s tým, že by z toho nerobil senzáciu.
