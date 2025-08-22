Holubec zažije skutočný strach. Pri nových epizódach Dunaja, k vašim službám budú diváci zatajovať dych

Foto: Instagram (jan_kolenik) / TV Markíza (press)

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Holubcov príbeh sa v novej sérii poriadne skomplikuje.

Premiéra nového Dunaja, k vašim službám sa nezadržateľne blíži a už čoskoro si diváci budú môcť znova užívať svoj obľúbený seriál. Zatiaľ z neho videli len prvú ukážku spolu s fotografiami nových i starých postáv a zistili, že sa niektoré ich teórie potvrdili, no zároveň zažili aj zopár šokov.

Potom, ako televízia odhalila, že do deja vstupujú dve nové osudové ženy, pribudli na portáli ČSFD popisy k ďalším dvom epizódam. Tie sa zameriavajú na postavy, ktoré neboli zobrazené na prvých fotografiách a niektoré z nich nebolo vidieť ani v prvej ukážke. Diváci tak aspoň vedia, s kým môžu v ďalšej sérii počítať.

Holubec by mohol dostať všetko, čo kedy chcel

„Do rodiny Klausovcov na Helgino prekvapenie vstúpi ďalší člen. Koptík s Magdou nachádzajú novú možnosť svojho uplatnenia. Vedenie Dunaja dostane novú posilu. Šarlota si určuje diagnózu a Thomas prichádza s odvážnou požiadavkou…“ znie popis tretej epizódy.

Foto: TV Markíza

Z ukážky pritom vyplýva, že ku Klausovcom sa pridá Astrid, ktorú stvárňuje herečka Adriana Novakov. Tá sa vráti z liečenia v Nemecku spolu s Walterom a keďže je neter vysokopostaveného nacistu z Osvienčimu, Waltera drží v hrsti a je pripravená ho získať len pre seba, prezradila herečka pre Markízu. Postava Astrid je pritom založená na skutočnej osobe, ktorá mala dom vedľa koncentračného tábora v Osvienčime a tam aj vyrastala. Očakáva sa tak, že bude mať ešte viac pokrivenú morálku než samotný Klaus.

Do vedenia Dunaja by zas mohla nastúpiť Adela, postava, ktorú stvárni Nela Pocisková. Holubec by mal byť totiž podľa ukážky ten, kto prezradí Walterovi, že ho postrelil práve Kudlička, čím by ho mohol dostať z vedenia Dunaja a získať ho späť pre seba. Po jeho boku by sa mala objaviť podnikateľka Adela, ktorá je pripravená pomôcť mu s jeho nekalými plánmi.

Foto: TV Markíza

Čo sa týka odvážnej Thomasovej požiadavky, tá je odhalená v popise ďalšej epizódy. Získa totiž nové zamestnanie a zdá sa, že aj túto sériu sa bude pohybovať medzi nacistami, tváriac sa ako jeden z nich, hoci sa jeho hodnoty dávno zmenili a krutosť šla bokom.

„Holubec zažíva dosiaľ nepoznané emócie a skutočný strach. Vilo Urban dospeje k ťažkému rozhodnutiu a Kláru čakajú v práci nepríjemné chvíle. Kučerovci sa podujmú na odvážnu misiu, Thomas získava nové zamestnanie a bratislavská kancelária SS je v panike – z Osvienčimu totiž ušli dvaja väzni,“ stojí v popise štvrtej epizódy.

Foto: TV Markíza (press)

Čo sa týka samotného Holubca, prsty v jeho strachu bude mať nepopierateľne Tereza. Barbora Chlebcová totiž prezradila, že to, čo sa snažila Antonovi povedať predtým, než ju strčil z mosta, bude hrať v 11. sérii veľkú úlohu. „Bude to niečo veľmi dôležité. Bude to dôležité aj pre Terezu, aj pre Antona a vôbec pre všetkých Kučerovcov,“ povedala pre Markízu. Diváci pritom už od finále špekulujú, že je tehotná a otcom dieťaťa je práve Holubec, ktorý sa od Leny nikdy potomka nedočkal, hoci ho tak veľmi chcel.

