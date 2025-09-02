V zovretí si získalo divákov: Strhujúci štart novej kriminálnej drámy, fanúšikovia nešetria chválou ani kritikou

Televízia Markíza má na konte ďalší úspech. Ako uviedla TV Markíza v tlačovej správe, seriálová novinka V zovretí štartovala v pondelok 1. septembra 2025 s fenomenálnymi číslami a okamžite sa stala absolútnym víťazom večera. Silný príbeh, hviezdne obsadenie a napätie od prvej minúty si získali státisíce divákov, no ozvali sa aj prvé výhrady, najmä k príliš hlasnej hudbe.
Suverénny úspech novej jesennej novinky
Strhujúci a napínavý kriminálno-dramatický seriál V zovretí sa uviedol ako suverénny víťaz pondelkového večera a v oboch hlavných cieľových skupinách sa stal absolútne najsledovanejším programom dňa v rámci ponuky všetkých slovenských staníc.
V hlavnej, obchodne podstatnej cieľovej skupine 14 – 56 dosiahla prvá epizóda podmanivej rodinnej drámy V zovretí fantastický rating 7,4 % a vysoko nadpriemerný trhový podiel 29,0 %.
