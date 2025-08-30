Muž si kúpil opustený ostrov v Európe: Vybudoval z neho raj, ktorý je teraz na predaj a láka kupca

Jeho plán bol jasný – vybudovať z opustenej lokality sídlo, ktoré sa stane rajom na zemi a snom pre každého nadšenca večierkov v Európe.
Pevnosť stojí na ostrove Thorne v grófstve Pembrokeshire vo Walese. Kedysi tu bývalý majiteľ sprostredkovával rozlúčky so slobodou, svadby aj narodeninové oslavy. Ako opisuje The Sun, potom však prišiel útlm. Miesto zostalo opustené a chátralo dlhých 17 rokov.
Mike si zaumienil, že tento mimoriadny priestor dostane späť do niekdajšej top formy. A po jeho práci je naozaj čo obdivovať.
Roky chátral, dnes stojí 3,5 milióna
Historická pevnosť ponúka množstvo zákutí – 40 postelí, štyri kúpeľne, vlastný nočný klub a dokonca aj heliport pre jednoduchý prístup. Postavená bola v 50. rokoch 19. storočia pre stovku vojakov, ktorí mali chrániť prístav Milford Haven pred útokmi z mora.
Po druhej svetovej vojne, v roku 1947, sa z nej stal hotel a neskôr miesto pre podujatia. V roku 1999 ju odkúpila hotelová skupina Von Essen, ktorá chcela investovať 4 milióny libier (zhruba 4,6 milióna eur) na veľkolepé znovuotvorenie. Z plánov však zišlo a pevnosť postupne chátrala.
Keď sa jej ujal Mike, stav bol alarmujúci. Trvalo mu takmer päť rokov, kým ju dostal do dôstojnej podoby. Rekonštrukcia si vyžiadala obrovské investície – len splachovacie toalety vyšli na 200-tisíc libier (231-tisíc eur). Všetko vybavenie muselo byť navyše prepravené vrtuľníkom, čo cenu prác ešte zvyšovalo.
Život na ostrove počas rekonštrukcie bol drsný. Robotníci strávili dva týždne bez možnosti osprchovať sa, telefóny si nabíjali cez generátor a umývali sa v morskej vode. S Mikeom žili na ostrove 4 roky, kým bola rekonštrukcia ukončená. Napriek ťažkostiam však Mike, bývalý majiteľ softvérovej firmy, opisuje toto obdobie ako „neuveriteľné“ a oslobodzujúce – vraj mu dovolilo odpútať sa od bežného života.
Dnes je pevnosť pripravená na nový začiatok. Ubytovať dokáže približne 800 ľudí a podľa Mikea má potenciál stať sa jedinečnou turistickou atrakciou aj miestom pre „tie najdivokejšie technopárty“ v Európe. Ide podľa neho o priestor, ktorý ponúka 24-hodinové zážitky.
Mike verí, že z miesta sa stane lokálny hotspot. Pevnosť preto ponúka na predaj prostredníctvom agentúry Strutt & Parker za 3 milióny libier (zhruba 3,5 milióna eur).
