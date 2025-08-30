Muž si kúpil opustený ostrov v Európe: Vybudoval z neho raj, ktorý je teraz na predaj a láka kupca

Foto: Strutt & Parker

Michaela Olexová
Keď si 52-ročný Mike Connor v roku 2017 kúpil opustenú pevnosť za 555-tisíc libier (približne 641-tisíc eur), vedel, čo chce.

Jeho plán bol jasný – vybudovať z opustenej lokality sídlo, ktoré sa stane rajom na zemi a snom pre každého nadšenca večierkov v Európe.

Pevnosť stojí na ostrove Thorne v grófstve Pembrokeshire vo Walese. Kedysi tu bývalý majiteľ sprostredkovával rozlúčky so slobodou, svadby aj narodeninové oslavy. Ako opisuje The Sun, potom však prišiel útlm. Miesto zostalo opustené a chátralo dlhých 17 rokov.

Mike si zaumienil, že tento mimoriadny priestor dostane späť do niekdajšej top formy. A po jeho práci je naozaj čo obdivovať.

Roky chátral, dnes stojí 3,5 milióna

Historická pevnosť ponúka množstvo zákutí – 40 postelí, štyri kúpeľne, vlastný nočný klub a dokonca aj heliport pre jednoduchý prístup. Postavená bola v 50. rokoch 19. storočia pre stovku vojakov, ktorí mali chrániť prístav Milford Haven pred útokmi z mora.

Po druhej svetovej vojne, v roku 1947, sa z nej stal hotel a neskôr miesto pre podujatia. V roku 1999 ju odkúpila hotelová skupina Von Essen, ktorá chcela investovať 4 milióny libier (zhruba 4,6 milióna eur) na veľkolepé znovuotvorenie. Z plánov však zišlo a pevnosť postupne chátrala.

Keď sa jej ujal Mike, stav bol alarmujúci. Trvalo mu takmer päť rokov, kým ju dostal do dôstojnej podoby. Rekonštrukcia si vyžiadala obrovské investície – len splachovacie toalety vyšli na 200-tisíc libier (231-tisíc eur). Všetko vybavenie muselo byť navyše prepravené vrtuľníkom, čo cenu prác ešte zvyšovalo.

Foto: Strutt & Parker

Život na ostrove počas rekonštrukcie bol drsný. Robotníci strávili dva týždne bez možnosti osprchovať sa, telefóny si nabíjali cez generátor a umývali sa v morskej vode. S Mikeom žili na ostrove 4 roky, kým bola rekonštrukcia ukončená. Napriek ťažkostiam však Mike, bývalý majiteľ softvérovej firmy, opisuje toto obdobie ako „neuveriteľné“ a oslobodzujúce – vraj mu dovolilo odpútať sa od bežného života.

Dnes je pevnosť pripravená na nový začiatok. Ubytovať dokáže približne 800 ľudí a podľa Mikea má potenciál stať sa jedinečnou turistickou atrakciou aj miestom pre „tie najdivokejšie technopárty“ v Európe. Ide podľa neho o priestor, ktorý ponúka 24-hodinové zážitky.

Mike verí, že z miesta sa stane lokálny hotspot. Pevnosť preto ponúka na predaj prostredníctvom agentúry Strutt & Parker za 3 milióny libier (zhruba 3,5 milióna eur).

