Je zúfalý, tvrdí, že mu ho „ukradli“: Muž prišiel o dom za vyše pol milióna, pretože nezaplatil účet za vodu

Ilustračná foto: reprofoto, Google Maps

Michaela Olexová
Filmore Brown, majiteľ dvojposchodového domu v Brooklyne, si v roku 2019 splnil životný sen – splatil celú hypotéku.

Sám býval na najvyššom poschodí, prvé poschodie a prízemie v dome prenajímal iným ľuďom. Jeho nehnuteľnosť mala hodnotu približne 800-tisíc dolárov (asi 686 500 eur). Zdalo sa, že jeho životná investícia je zabezpečená. Lenže o pár rokov neskôr sa ocitol v šokujúcej situácii – prišiel o celý dom, a to pre nezaplatený účet za vodu.

Podľa zástupcov mesta New York bol Brown na nezaplatený poplatok vo výške 5057,71 dolára (asi 4340 eur) opakovane upozorňovaný. Pohľadávky mu mali chodiť priamo na adresu a v novembri 2020 mal úradník dokonca osobne doručiť do domu súdne dokumenty, ktoré varovali pred hroziacou exekúciou. Brown však tvrdí, že o dlhu nič nevedel, až kým sa uprostred noci nezačali do jeho domu dobýjať cudzinci, ktorí mu oznámili, že majú zákonné právo tam byť. Správu priniesol portál ABC 7.

Bol to jeho jediný sen

„Ukradli mi ho,“ hovorí nešťastný Brown. Kvôli tomuto domu vraj roky pracoval sedem dní v týždni a vlastníctvo domu bolo jeho jediným snom. Dom splácal od roku 1996. O to väčší šok prežil, keď prišiel o strechu nad hlavou pre relatívne malý nedoplatok.

V New Yorku pritom funguje systém, podľa ktorého sa nezaplatené účty – či už ide o dane alebo poplatky za služby – môžu odpredať investorom známym ako tzv. „trust“. Účet sa už v systéme bežných splátok neukáže. Ak dlžník sumu investorom nevyrovná, jeho nehnuteľnosť sa môže dostať do aukcie a majiteľ o nehnuteľnosť príde. Tieto dva systémy spolu nie sú byrokraticky previazané a Brown, hoci splatil od tej doby tisícky za ostatné účty, o tomto nevyplatenom údajne nevedel.

Jeho prípad si vzala na starosť právnička Yolanda Nicholsonová, ktorá upozorňuje, že takto nastavený proces je likvidačný a musí dôjsť k zmene. „Musí existovať iný druh oznámenia, že existuje účet, ktorý treba zaplatiť,“ vyhlásila

Na kritiku reagovalo aj mestské finančné oddelenie. Vo vyhlásení uviedlo, že ich cieľom nie je pripravovať obyvateľov o domovy. Tvrdia, že minulý rok zaviedli reformy, ktoré majiteľom poskytujú viac času a informácií na riešenie dlhov. Okrem listov a telefonátov spustili aj terénne návštevy s neziskovými organizáciami, aby čo najviac ľudí dostalo šancu splatiť svoj dlh.

Podľa hovorcu má mesto pre dlžníkov rôzne možnosti – od splátkových kalendárov, cez oslobodenia od dane, až po iné formy finančnej pomoci. Napriek týmto opatreniam však Brownov prípad ukazuje, aké drastické dôsledky môže mať aj relatívne malý dlh v systéme, ktorý je nastavený tvrdšie, než si mnohí majitelia domov dokážu predstaviť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme top miesto na život v Európe: Skrytý klenot vás vyjde na 506 €…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac