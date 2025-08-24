Je zúfalý, tvrdí, že mu ho „ukradli“: Muž prišiel o dom za vyše pol milióna, pretože nezaplatil účet za vodu

Sám býval na najvyššom poschodí, prvé poschodie a prízemie v dome prenajímal iným ľuďom. Jeho nehnuteľnosť mala hodnotu približne 800-tisíc dolárov (asi 686 500 eur). Zdalo sa, že jeho životná investícia je zabezpečená. Lenže o pár rokov neskôr sa ocitol v šokujúcej situácii – prišiel o celý dom, a to pre nezaplatený účet za vodu.
Podľa zástupcov mesta New York bol Brown na nezaplatený poplatok vo výške 5057,71 dolára (asi 4340 eur) opakovane upozorňovaný. Pohľadávky mu mali chodiť priamo na adresu a v novembri 2020 mal úradník dokonca osobne doručiť do domu súdne dokumenty, ktoré varovali pred hroziacou exekúciou. Brown však tvrdí, že o dlhu nič nevedel, až kým sa uprostred noci nezačali do jeho domu dobýjať cudzinci, ktorí mu oznámili, že majú zákonné právo tam byť. Správu priniesol portál ABC 7.
Bol to jeho jediný sen
„Ukradli mi ho,“ hovorí nešťastný Brown. Kvôli tomuto domu vraj roky pracoval sedem dní v týždni a vlastníctvo domu bolo jeho jediným snom. Dom splácal od roku 1996. O to väčší šok prežil, keď prišiel o strechu nad hlavou pre relatívne malý nedoplatok.
V New Yorku pritom funguje systém, podľa ktorého sa nezaplatené účty – či už ide o dane alebo poplatky za služby – môžu odpredať investorom známym ako tzv. „trust“. Účet sa už v systéme bežných splátok neukáže. Ak dlžník sumu investorom nevyrovná, jeho nehnuteľnosť sa môže dostať do aukcie a majiteľ o nehnuteľnosť príde. Tieto dva systémy spolu nie sú byrokraticky previazané a Brown, hoci splatil od tej doby tisícky za ostatné účty, o tomto nevyplatenom údajne nevedel.
Jeho prípad si vzala na starosť právnička Yolanda Nicholsonová, ktorá upozorňuje, že takto nastavený proces je likvidačný a musí dôjsť k zmene. „Musí existovať iný druh oznámenia, že existuje účet, ktorý treba zaplatiť,“ vyhlásila.
Na kritiku reagovalo aj mestské finančné oddelenie. Vo vyhlásení uviedlo, že ich cieľom nie je pripravovať obyvateľov o domovy. Tvrdia, že minulý rok zaviedli reformy, ktoré majiteľom poskytujú viac času a informácií na riešenie dlhov. Okrem listov a telefonátov spustili aj terénne návštevy s neziskovými organizáciami, aby čo najviac ľudí dostalo šancu splatiť svoj dlh.
Podľa hovorcu má mesto pre dlžníkov rôzne možnosti – od splátkových kalendárov, cez oslobodenia od dane, až po iné formy finančnej pomoci. Napriek týmto opatreniam však Brownov prípad ukazuje, aké drastické dôsledky môže mať aj relatívne malý dlh v systéme, ktorý je nastavený tvrdšie, než si mnohí majitelia domov dokážu predstaviť.
