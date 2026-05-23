Ľudia majú na chorvátsku pláž nepekné názory. „Okradnú vás tu a všetci sú drzí a agresívni,“ tvrdia

Tak ako každý rok, aj túto sezónu zamieri mnoho Slovákov okrem iných destinácií aj do Chorvátska. Kým niektorí navštevujú overené a obľúbené miesta, iní skúšajú nové, také, kde ešte neboli. Nie vždy to však skončí podľa predstáv.
Nelichotivé hodnotenia
Nedávno Slováci reagovali na anketu, či sa aj tento rok chystajú na dovolenku do Chorvátska. Kým niektorí sa tam tešia a vrátia sa tam aj toto leto, ďalší uprednostnia radšej iné destinácie. Ak patríte k tým, ktorí si Chorvátsko zamilovali a chystáte sa tam opäť, zvážte návštevu tohto miesta. V niektorých ľuďoch totiž zanechala trpké pocity. Reč je o pláži Banje Beach pri Dubrovníku.
Na Trip Advisore má pláž celkovo 844 hodnotení, no získala si len 3,2 hviezdičky z 5. Hodnotenia sú rozložené pomerne rovnomerne, pláž síce má 165 najlepších hodnotení, ale zároveň 153 tých najhorších. V jednej z recenzií sa píše, že samotná pláž je síce pekná, no okradnú vás tu za bieleho dňa.
Vraj je lepšie sa tomuto miestu vyhnúť
Ľudí hnevá najmä platenie za ležadlá a slnečníky. Vo viacerých recenziách sa uvádza, že v septembri minulého roka vyšlo jedno ležadlo na 30 eur (niektorí uvádzajú cenu 25 eur) a za slnečník si ľudia priplatili ďalších 10 eur.
Jedna z komentujúcich píše, že na Havaji dala na pláži 30 eur za dve ležadlá a slnečník dohromady. Ceny sú podľa viacerých ľudí privysoké a jednoducho to za to nestojí. Navyše, ležadlá vraj bol špinavé a slnečníky pokazené.
Niektorým sa nepozdáva ani to, že musia zaplatiť 50 centov za použitie sprchy po kúpaní v mori. Pripadá im to absurdné. Navyše, personál, ktorý má na starosti ležadlá a slnečníky, je podľa viacerých návštevníkov arogantný a správa sa veľmi nepríjemne. „Tomuto miestu sa vyhnite za každú cenu!!!“ zdôrazňuje nespokojná návštevníčka s dodatkom, že veľmi ľutuje, že sem vôbec šla, hoci má ísť údajne o jednu z najkrajších pláží v okolí Dubrovníka.
Niektorí sú nadšení
Samozrejme, každá minca má dve strany a hoci mnoho návštevníkov odchádza nespokojných, veľa ich pláž ospevuje a odnáša si skvelý zážitok. Ľudia chvália čistú vodu, ale aj možnosť dať si v blízkosti dobré jedlo. Iným sa páči príjemná atmosféra a krásne výhľady na okolie.
„Už som tu predtým bola a vrátim sa sem zas,“ chváli spokojná dovolenkárka. Ďalší hovoria o magickom mieste, ktoré jednoducho nesmiete vynechať, ak sa chystáte navštíviť Dubrovník. Či už sú recenzie pozitívne alebo negatívne, v oboch kategóriách sa zmieňuje, že pláž Banje láka mnoho turistov a je potrebné pripraviť sa na to, že bude preplnená.
