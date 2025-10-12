Z pobytu v lese sa stal boj o prežitie: Medveď na Liptove napadol poľovníkov, jeden z nich skončil v nemocnici

Muži sa podľa doterajších informácií zdržiavali neďaleko poľovníckeho posedu vo voľnom priestranstve v katastrálnom území obce Liptovská Porúbka. Spočiatku išlo o bežnú poľovačku, no pokojný večer sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na dramatický boj o prežitie.
Z lesa sa mala náhle vyrútiť mladá medvedica. Útok bol rýchly a nečakaný – muži nestihli zareagovať. O incidente informovali Noviny, pričom správu potvrdil aj Národný park Nízke Tatry (NAPANT).
Jeden z mužov skončil v nemocnici
Podľa dostupných informácií utrpeli viaceré hryzné poranenia. Jeden z nich vyviazol v o niečo vážnejšom stave a musel byť hospitalizovaný, druhý sa lieči doma. V kritickej chvíli mal jeden z poľovníkov siahnuť po zbrani a na medvedicu vystreliť. Zviera po zásahu uhynulo.
Po desivom incidente bol kontaktovaný zásahový tím NAPANTu v spolupráci s políciou. „Ide o chráneného živočícha a prešetruje sa, či bolo všetko v súlade so zákonom,“ uviedla Správa NAPANTu vo svojom stanovisku.
Čo robiť pri strete s medveďom
Ako sme vás informovali, ak sa stretnete s medveďom, neznamená to, že hneď zaútočí, uviedla Štátna ochrana prírody SR. Medveď reaguje útokom častejšie v prípade, že je človek „aktívny“. Aktívny človek je ten, čo sa snaží napríklad šelmu vyplašiť, prípadne sa snaží priblížiť, aby vyhotovil fotografiu. Lepšie je byť ticho, sledovať situáciu a postupne a pomaly ustupovať.
„Neutekajte, pokojným hlasom dajte medveďovi o sebe vedieť. Nepozerajte sa mu priamo do očí a cúvajte späť smerom, odkiaľ ste prišli“, radia odborníci. Nemali by ste sa medveďovi otáčať chrbtom, nemali by ste robiť prudké pohyby a nemali by ste ani utekať.
Ak by sa stalo, že sa medveď postaví na zadné nohy, neznamená to, že ide útočiť. Podľa ochranárov si len robí lepší prehľad o okolí. Niekedy šelma môže urobiť výpad, je to však varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa však stretne s nevhodnou reakciou, môže zaútočiť.
Ak zaútočí, treba „hrať mŕtveho“
„Ak dôjde k útoku, odborníci odporúčajú pasívnu ochranu: ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou.“
