Kvôli nim máme strach a predsudky. 10 najväčších mýtov z filmov o duševných poruchách a psychiatrii

Psychické choroby si zaslúžia rovnakú pozornosť ako tie fyzické. Ešte stále sú tabuizované a koluje okolo nich a ich liečby množstvo predsudkov, ktoré ani nie sú pravdivé, no ľudia im stále veria. Určitú zásluhu na tom nesú nepochybne filmy, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, avšak nie je úplnou pravdou to, čo v nich vidíme.

Schizofrénia, elektrošoky, pobyt na psychiatrii alebo rozdvojená osobnosť – s tým všetkým sa spájajú mylné predstavy, ktoré máme. Vyvrátili sme 10 mýtov, ktoré sa objavili v známych filmoch a prezradíme vám, aká je realita.

Dievčatá vychudnuté na kosť pri anorexii

Keď sa vo filmoch alebo seriáloch objaví téma anorexie, väčšinou sa týka vychudnutého mladého dievčaťa, na ktorom je okamžite fyzicky vidieť, že niečo nie je v poriadku. To však iba utvrdzuje domnienky spoločnosti o tom, že anorexiou trpia iba mladé dievčatá alebo tie, ktoré sú na hranici kritickej váhy. V skutočnosti sa anorexia nemeria váhou. Ide o duševnú poruchu, ktorá sa prejavuje v radikálnom znižovaní príjmu potravy a človek, ktorí ňou trpí, nemusí mať nutne 40 kilogramov. Navyše sa môže týkať úplne každého.

Každý človek trpiaci duševnou chorobou je nebezpečný a ide z neho strach

Na ľuďoch trpiacich duševnými chorobami je ich problém v mnohých prípadoch vo filmoch okamžite vidieť. Práve fenomén “šialencov” sa stal pre divákov mimoriadne atraktívnym. V reálnom živote však na človeku nemusíte vôbec spozorovať, že ho sužuje nejaký psychický problém. Nesnaží sa totiž okamžite niekoho napadnúť alebo zabiť a nie je agresívny.

Ak má niekto schizofréniu, je odsúdený na pobyt v liečebni

A je nutné dodať, že v psychiatrickej liečebni, kde zažije tie najhoršie možné praktiky, ktoré sú skôr mučením než pomocou. To však nie je pravda. Ľudia so schizofréniou žijú v normálnom svete a nie sú zatvorení medzi štyrmi bielymi stenami až do konca svojho života. Ak patrí pacient medzi prípady, kedy môže byť sám pre seba nebezpečný, táto izolácia ho má ochrániť a nie mučiť. Prostredníctvom terapie a užívania správne nastavených liekov sa stav pacienta môže navyše zlepšovať.

Ľudia s duševnými poruchami sú posadnutí diablom

Toto presvedčenie má základ v rôznych hororoch, ktoré spájajú posadnutie diabla a psychické choroby dohromady. To, že niekto trpí duševnou chorobou, nemá nič spoločné s posadnutím, zlými démonmi alebo duchmi. Síce sú duševné poruchy v našej spoločnosti často vnímané ako tabu, nemalo by to tak byť a už vôbec by sme nemali odsudzovať ľudí, ktorí nimi trpia. Alebo nebodaj báť, že sa “zlo” prenesie aj na nás.

Mylný obraz psychiatrických liečební

Film Prelet na kukučím hniezdom je dnes už klasikou s bohatým publikom. Nepochybne ide o majstrovské dielo z dielne režiséra Miloša Formana a v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom, ktorý predvádza bravúrny výkon. Na celé desiatky rokov však vytvoril mylný obraz psychiatrie, ktorý sa v mysliach ľudí ešte aj dnes iba veľmi ťažko vyvracia.

Ukazuje nepríjemný personál, pacientov nadopovaných liekmi, ktorí strácajú vlastnú hlavu a nemajú žiadnu možnosť rozhodovať o svojom ďalšom osude alebo zvieracie kazajky, či ďalšie nepríjemné liečebné praktiky, ktoré zničia aj zdravého človeka. Samozrejme, v minulosti boli spôsoby liečby duševných chorôb tvrdšie, to sa však zmenilo. Aj u nás na Slovensku.

Keď sa vrátite z psychiatrie, ste pre okolie hrozbou

V prípade, že sa filmoví hrdina dostane von zo psychiatrie, je divákom viac menej okamžite jasné, že čoskoro spácha nejaký zločin alebo bude antihrdinom celej snímky. V skutočnosti je návrat do reality z nemocnice per ľudí veľmi náročný. Aj keď sa pacientom pri hospitalizácii zlepšil psychický stav, nie je výnimkou, že po tom, ako sa vrátia von, sa znova obráti. Jednou z vecí, ktoré za to môžu byť zodpovedné, je aj samotné okolie, ktoré verí mnohým mýtom alebo automaticky bez zamyslenia odsudzuje týchto ľudí.

Rovnako nie je vo filme výnimkou vidieť napríklad vrahov, ktorí utiekli z psychiatrickej liečebne alebo prípady, v ktorých predstierajú, že sú niekto iní, než v skutočnosti, iba aby mohli spáchať niečo nekalé.

Liečba elektrošokmi je krutá a plná bolesti

Predstava elektrošokov naháňa mnohým strach už iba pri začutí tohto slova. Okamžite sa nám v hlave vynoria všetky scény z filmov, v ktorých hrdinov proti ich vôli pripútali o posteľ alebo kreslo a adresovali im prúd elektriny priamo do hlavy. Oni pritom mimoriadne trpia a dostávajú ich až do momentu, kým stratia aj posledné vnímanie reality.

V skutočnosti sa elektrokonvulzívna terapia vykonáva v krátkodobej anestéze a do mozgu pacientov je vysielaný prúd nízkej intenzity. Jej hlavným cieľom nie je zbaviť človeka “rozumu”, ale naopak, jeho psychický stav zlepšiť. Navyše, ako priblížil portál Psychiatric Times, je bezbolestná. Tiež dodávame, že v minulosti to bolo možno inak, ale dnes skutočne netreba mať žiadne obavy.

Schizofrénia neznamená, že máte viac osobností

Množstvo ľudí si spája akékoľvek prejavy psychickej poruchy okamžite iba so schizofréniou. Vďaka tomu vznikol snáď najznámejší mýtus, ktorý si pletie schizofréniu s poruchou osobnosti. Paranoidná schizofrénia a mnohopočetná porucha osobnosti sú dve rôzne choroby. Pri schizofrénii teda človek nemá rozdvojenú osobnosť.

Duševná choroba sa u vás prejaví iba po tom, ako zažijete traumatickú udalosť

Vo filmoch je často ako pôvodca vzniku schizofrénie alebo iných duševných chorôb zobrazovaná istá konkrétna traumatická udalosť, v dôsledku ktorej prepukla. V skutočnosti, ako informuje portál Vice, sa u takéhoto jedinca skôr objaví posttraumatická stresová porucha a nie schizofrénia. Pri vzniku psychických chorôb zohráva veľkú úlohu genetická predispozícia a vo väčšine prípadov viac faktorov, ktoré sa spoja dohromady. To sa však v týchto filmoch už nespomína.

Ľudia so psychickými diagnózami sú skvelými hlavnými postavami pre horory

Toto tvrdenie si nepochybne povedalo už množstvo filmových tvorcov, ktorí sa rozhodli zaujať práve zasadením postavy so psychickou chorobou do hlavnej role. Už iba tento samotný fakt môže stigmatizovať tieto ochorenia, keďže vysiela odkaz, že ľudia trpiaci nimi sú vhodným námetom na strašidelný horor.