Modus na poslednú chvíľu ruší koncert na festivale Rock pod Kameňom: Organizátori dnes s kapelou rátali

Na festival Rock pod Kameňom sa v posledných dňoch sype jeden problém za druhým, a keď sa už zdá, že organizátori niečo vyriešili, objaví sa ďalší. Udalosť je sprevádzaná veľkým chaosom, návštevníci stále poriadne nevedia, aké kapely vlastne vystúpia a pritom sa brány majú otvoriť už dnes.
Organizátori pritom iba včera zverejnili line-up na dnes, pričom ten na piatok a sobotu je stále nejasný. Svoju účasť po mimoriadne nezvyčajnom správaní organizátorov zrušili napríklad legendárni Black Eyed Peas, Michal David či Europe, a s rovnakým oznámením dnes prišla aj skupina Modus, ktorú organizátor včera potvrdil na dnešný večer.
Rušia účasť
Kapela o tom informovala na sociálnej sieti. “Skupina Modus oznamuje, že ich dnešné plánované vystúpenie na festivale Rock pod Kameňom sa neuskutoční. Naše účinkovanie na tomto festivale bolo dohodnuté už rok vopred, v úplne inom kontexte a za iných okolností, než aké nastali v posledných dňoch,” píše kapela.
Podobne sa vyjadrila aj kapela Vojdi Band, ktorá mala vystúpiť v sobotu. “Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa skupina Vojdi nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27. 6. 2026.”
“Po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie, ktorá sa menila doslova z hodiny na hodinu, sme sa rozhodli naše vystúpenie zrušiť. Hudba bola pre nás vždy priestorom, ktorý spája ľudí bez rozdielov, názorov či presvedčení. Veríme, že jej sila má zostať slobodná, úprimná a otvorená pre každého. Vzhľadom na spôsob organizácie a okolnosti, ktoré festival v posledných dňoch sprevádzajú, nechceme, aby bolo meno Modus s touto situáciou spájané.”
Ďalšou novinkou je, že festival na poslednú chvíľu finančne podporila aj vláda, a to sumou 80-tisíc eur. Informáciu potvrdil samotný premiér Fico na včerajšej tlačovej konferencii a dodal, že je pripravený na kritiku.
Len včera oznámili line-up
Rock pod kameňom chcel pritom tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či však naozaj vystúpia, je zatiaľ otázne.
Nové informácie pritom organizátori pridávali každú chvíľu a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať, keďže sa má festival oficiálne začať už dnes. Najprv totiž oznámili, že “Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up a ostatné informácie” a potom organizátori potvrdili prvé meno, ktoré na festivale vystúpi – DROWNING POOL. O pár hodín neskôr sme sa konečne dozvedeli viac.
Vo štvrtok by mali okrem zrušeného Modusu vystúpiť aj kapely Mobile rock, Alter Ego, Drowning Pool, Piňazi de?! a K&K Band.
“Nebude v podobe, ktorú sme pôvodne plánovali. Tento rok pôjdeme s jedným pódiom, pod ktorým budeme stáť opäť všetci spolu. S jednoduchším formátom. S menšími možnosťami. Ale s rovnakou snahou vytvoriť miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre a kde bude znieť hudba, kvôli ktorej tento festival vznikol,” vysvetlili v príspevku.
Problémy tesne pred dňom “D”
Len niekoľko dní pred začiatkom festivalu si pritom organizátori pripravili pre návštevníkov poriadnu dávku neistoty, akú by človek od profesionálov určite nečakal. Najprv oznámili problémy a presun podujatia, následne prišiel nečakaný obrat a vyhlásenie, že festival sa predsa len uskutoční v pôvodnom termíne.
Účasť už odmietli Europe, Michal David a o známej kapele Black Eyed Peas sa ešte má rokovať. Michal David informáciu zverejnil na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska svojho slovenského manažmentu. „Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa MICHAL DAVID a skupina KVATRO nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27. 6. 2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.
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