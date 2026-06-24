Festival Rock pod Kameňom odhalil štvrtkový line-up. Žiada médiá, aby ho nezaťahovali do politiky

Rock pod kameňom chcel tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či však naozaj vystúpia, je zatiaľ otázne.
Nové informácie pritom organizátori pridávali každú chvíľu a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať, keďže sa má festival oficiálne začať už zajtra. Najprv totiž oznámili, že “Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up a ostatné informácie” a potom organizátori potvrdili prvé meno, ktoré na festivale vystúpi – DROWNING POOL. O pár hodín neskôr konečne vieme viac.
Museli sa uskromniť
O pár hodín neskôr oznámili, že strecha na stage už stojí a že tento rok sa museli uskromniť. “Nebude v podobe, ktorú sme pôvodne plánovali. Tento rok pôjdeme s jedným pódiom, pod ktorým budeme stáť opäť všetci spolu. S jednoduchším formátom. S menšími možnosťami. Ale s rovnakou snahou vytvoriť miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre a kde bude znieť hudba, kvôli ktorej tento festival vznikol,” vysvetlili v príspevku.
Zároveň v príspevku sľúbili, že už čoskoro oznámia, kto vo štvrtok na festivale vystúpi. Hodiny však plynuli a nedočkaví fanúšikovia sa v komentároch dožadovali odpovede. Teraz ju už poznáme.
“Priatelia, prinášame vám očakávané informácie a line up. FESTIVAL ZAJTRA BUDE. 37x sme dnes prebookovavali line up, pretože to, čo bolo dohodnuté a platilo, tak zrazu z minúty na minútu vôbec neplatilo. Dejú sa ale zázraky na počkanie. Brány festivalu sa otvárajú vo štvrtok o 15.00 hod,” oznámili organizátori pred pár minútami na sociálnej sieti.
Poskytli aj ďalšie informácie. Písali: “Kyvadlová doprava, bohužiaľ, nebude fungovať, autobusová doprava zo Sniny aj z Humenného funguje na báze 20-minútových pravidelných spojov. Platby v areáli budú fungovať pomocou NFC náramkov. Náramky si viete dobiť v centrálnom NFC stane, ktorý bude riadne označený.”
Kto zajtra vystúpi
Následne prišli najočakávanejšie informácie. Štvrtkový deň prinesie vystúpenie 6 skupín.
Ani tu však dôležité informácie neskončili. Festival totiž oznámil, že o vystúpeniach počas ďalších dní bude informovať vždy vopred, a tak rovnako ako dnes budú fanúšikovia čakať na príspevok, v ktorom sa dozvedia, koho na pódiu vlastne uvidia.
“Vysvetlenie je jednoduché. Na festival sa, bohužiaľ, spustila ohromne negatívna kampaň a vieme o situáciách, kedy konkrétne médiá priamo volali skupinám a odhovárali ich, aby sa festivalu nezúčastnili. Toto si v tejto situácii nemôžeme dovoliť. Vieme ale potvrdiť, že piatok a sobota budú vo väčšom zastúpení skupín ako štvrtok,” dodali.
Príspevok zakončili informáciou, ktorá je očividne reakciou na to, že predtým šírili informáciu o tom, že festival sčasti zafinancovala aj vláda. “Ďalšie dôležité vyhlásenie je, že Rock pod Kameňom je a vždy bude striktne apolitický, dôrazne žiadame médiá, aby festival nezaťahovali do politických bojov. Aký je rozdiel, keď skupina vystúpi na evente nejakého mesta, kde je primátor z rôzneho politického spektra a apolitický festival? Presne tak, žiadny. Riešia skupiny, pre aké mesto hrajú a kto je tam v danom čase primátor a z akej politickej strany je? Neriešia. Tak ako tam nejde o politiku, tak ani tu nejde o politiku. Rock pod Kameňom JE A VŽDY BUDE PRE ĽUDÍ, PRE ROCKEROV,” uzavreli príspevok.
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