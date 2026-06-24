Festival Rock pod Kameňom odhalil štvrtkový line-up. Žiada médiá, aby ho nezaťahovali do politiky

Festival Rock pod Kameňom

Foto: TASR/Roman Hanc

Dana Kleinová
Nina Malovcová
Fanúšikovia konečne vedia, kto na festivale vystúpi.

Rock pod kameňom chcel tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či však naozaj vystúpia, je zatiaľ otázne. 

Nové informácie pritom organizátori pridávali každú chvíľu a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať, keďže sa má festival oficiálne začať už zajtra. Najprv totiž oznámili, že “Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up a ostatné informácie” a potom organizátori potvrdili prvé meno, ktoré na festivale vystúpi – DROWNING POOL. O pár hodín neskôr konečne vieme viac.

Museli sa uskromniť

O pár hodín neskôr oznámili, že strecha na stage už stojí a že tento rok sa museli uskromniť. “Nebude v podobe, ktorú sme pôvodne plánovali. Tento rok pôjdeme s jedným pódiom, pod ktorým budeme stáť opäť všetci spolu. S jednoduchším formátom. S menšími možnosťami. Ale s rovnakou snahou vytvoriť miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre a kde bude znieť hudba, kvôli ktorej tento festival vznikol,” vysvetlili v príspevku.

Zároveň v príspevku sľúbili, že už čoskoro oznámia, kto vo štvrtok na festivale vystúpi. Hodiny však plynuli a nedočkaví fanúšikovia sa v komentároch dožadovali odpovede. Teraz ju už poznáme.

“Priatelia, prinášame vám očakávané informácie a line up. FESTIVAL ZAJTRA BUDE. 37x sme dnes prebookovavali line up, pretože to, čo bolo dohodnuté a platilo, tak zrazu z minúty na minútu vôbec neplatilo. Dejú sa ale zázraky na počkanie. Brány festivalu sa otvárajú vo štvrtok o 15.00 hod,” oznámili organizátori pred pár minútami na sociálnej sieti.

Poskytli aj ďalšie informácie. Písali: “Kyvadlová doprava, bohužiaľ, nebude fungovať, autobusová doprava zo Sniny aj z Humenného funguje na báze 20-minútových pravidelných spojov. Platby v areáli budú fungovať pomocou NFC náramkov. Náramky si viete dobiť v centrálnom NFC stane, ktorý bude riadne označený.”

Kto zajtra vystúpi

Následne prišli najočakávanejšie informácie. Štvrtkový deň prinesie vystúpenie 6 skupín.

Ani tu však dôležité informácie neskončili. Festival totiž oznámil, že o vystúpeniach počas ďalších dní bude informovať vždy vopred, a tak rovnako ako dnes budú fanúšikovia čakať na príspevok, v ktorom sa dozvedia, koho na pódiu vlastne uvidia.

“Vysvetlenie je jednoduché. Na festival sa, bohužiaľ, spustila ohromne negatívna kampaň a vieme o situáciách, kedy konkrétne médiá priamo volali skupinám a odhovárali ich, aby sa festivalu nezúčastnili. Toto si v tejto situácii nemôžeme dovoliť. Vieme ale potvrdiť, že piatok a sobota budú vo väčšom zastúpení skupín ako štvrtok,” dodali.

Príspevok zakončili informáciou, ktorá je očividne reakciou na to, že predtým šírili informáciu o tom, že festival sčasti zafinancovala aj vláda. “Ďalšie dôležité vyhlásenie je, že Rock pod Kameňom je a vždy bude striktne apolitický, dôrazne žiadame médiá, aby festival nezaťahovali do politických bojov. Aký je rozdiel, keď skupina vystúpi na evente nejakého mesta, kde je primátor z rôzneho politického spektra a apolitický festival? Presne tak, žiadny. Riešia skupiny, pre aké mesto hrajú a kto je tam v danom čase primátor a z akej politickej strany je? Neriešia. Tak ako tam nejde o politiku, tak ani tu nejde o politiku. Rock pod Kameňom JE A VŽDY BUDE PRE ĽUDÍ, PRE ROCKEROV,” uzavreli príspevok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovestream oznámil ďalšie obrovské meno: Na festival príde spevák John Newman

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac