Miloš volal z Chorvátska rodičom, prišla mu brutálna faktúra 100 eur: Zatmelo sa mu pred očami, táto chyba hrozí aj vám

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Chorvátsko
Ak by sa vám stalo čosi podobné, asi by ste boli parádne nahnevaní.

Stal sa obeťou neinformovanosti a skoro prišiel o poriadnu sumu peňazí.

Aj vám sa už určite stalo, že ste si na dovolenke v zahraničí potrebovali vybaviť telefonát. Svoje o tom vie Miloš z Prahy, ktorý si užíval zaslúžené voľno na chorvátskom ostrove Mljet. Problém si však vyrobil už krátko po príchode. Správu priniesol český portál Novinky.

Telefonát za 100 eur

Miloš sa na dovolenke ozval rodičom. Chcel im dať vedieť, že dorazil v poriadku a všetko prebehlo podľa plánov. Telefonát trval necelú hodinu a zvyšok dovolenky strávil v sladkej nevedomosti.

Keď sa vrátil domov, mal v pláne vyplatiť svoj účet za telefón. Namiesto bežnej faktúry ho však čakalo čosi nepríjemné. Muž si uvedomil, že spoločnosti dlží viac ako 5-tisíc českých korún, alebo vyše 200 eur. O to väčší šok prišiel, keď zistil, že jediný telefonát z Chorvátska ho stál 2,5-tisíc českých korún, alebo vyše 100 eur.

Ilustračná foto: unsplash

Miloš začal tento šialený účet skúmať a zakrátko sa dozvedel, čo sa stalo. Jeho telefón totiž na ostrove Mljet nedokázal zaznamenať signál chorvátskej siete a namiesto toho sa pripojil k sieti v Bosne a Hercegovine, ktorá má hranicu len 15 kilometrov od ostrova.

Miloš tvrdí, že o tom, že telefonuje cez sieť z Bosny, ktorá nie súčasťou roamingovej zóny EÚ, nemal žiadnu vedomosť. Štandardom je, že ak sa pripojíte k sieti v inej krajine, dorazí vám upozornenie v SMS správe – tá však údajne nedorazila a on netušil, že volá za vyššie ceny.

Milošovi sa podarilo dohodnúť reklamáciu, ale aj vy buďte v budúcnosti opatrní. Ako opísala Petra Javornická z O2, okrem tejto lokality je vhodné dávať si pozor aj na hranice medzi Gréckom a Tureckom, pretože môžete naraziť na moment, kedy sa pripojíte k sieti, ktorá tiež nespadá pod európsky roaming.

