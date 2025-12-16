Mierové rokovania naberajú tempo: Trump hovorí o historickej šanci ukončiť vojnu. Zelenskyj sa pripravuje na oba scenáre

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým. Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. „Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO.
Európska podpora a rozhovory s Putinom
„Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal. Podľa Trumpa Spojené štáty s európskymi partnermi spolupracujú na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, pričom Európa bude pri nich zohrávať „veľkú“ úlohu. Americký prezident zároveň pozitívne hodnotil „početné“ rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a uviedol, že s ním telefonoval aj nedávno.
Podľa jeho slov Rusko v súčasnosti chce ukončiť vojnu. „Problém je, že budú chcieť, aby to skončilo, a potom zrazu nebudú chcieť. A Ukrajina bude chcieť, aby to skončilo, a potom to nebude chcieť. Takže ich musíme dostať na rovnakú vlnu,“ poznamenal šéf Bieleho domu. Trump zároveň dodal, že na dosiahnutie mierovej dohody nie je stanovený žiadny časový limit.
Rokovania v Berlíne označili za produktívne
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch. Ukrajina požiada Spojené štáty o sprísnenie sankcií voči Rusku a o zvýšenie vojenskej pomoci vrátane dodávok zbraní dlhého doletu, ak Moskva odmietne mierové návrhy, o ktorých rokujú Kyjev, Washington a európski lídri.
V noci na utorok to po rozhovoroch v nemeckom Berlíne uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters. Ďalej potvrdil, že Kyjev podporuje myšlienku prímeria počas vianočného obdobia, najmä pokiaľ ide o zastavenie úderov na energetickú infraštruktúru. Na vianočné prímerie na Ukrajine v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina nemecký kancelár Friedrich Merz.
Tlak na územné ústupky a odmietnutie Donbasu
Podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami však Spojené štáty tlačia na Kyjev, aby stiahol svoje jednotky z východnej Doneckej oblasti. Takýto krok by predstavoval výrazný ústupok a mohol by vyvolať silnú negatívnu reakciu na samotnej Ukrajine, píše Reuters.
Zelenskyj, ktorý už skôr označil otázku územných ústupkov za „bolestivú“, po rokovaniach opätovne zdôraznil, že Ukrajina neuzná Donbas za ruské územie ani „de iure, ani de facto“. Zdôraznil, že na Donbase nebude žiadna slobodná ekonomická zóna pod ruskou kontrolou.
