Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší

Národné obranné sily sú nový dobrovoľný projekt slovenskej obrany, ktorý ministerstvo obrany predstavilo 27. júna 2025. Cieľom je umožniť občanom absolvovať dvojtýždňový vojenský výcvik a pripraviť ich na situácie, pri ktorých môže štát potrebovať pomoc vyškolených záložníkov.
Pri predstavení projektu vystúpil minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ho označil za krok k posilneniu obranyschopnosti krajiny. Hovoril o tom, že Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom záložníkov a práve tento model môže medzeru vyplniť.
Pozadie projektu a čo mu predchádzalo
Myšlienka vytvoriť nový model dobrovoľných záloh vznikla po dlhodobých diskusiách o tom, že Slovensko má v porovnaní s inými krajinami NATO veľmi nízky počet pripravených záložníkov. Náčelníci generálneho štábu, bezpečnostní analytici aj ministerstvo obrany roky upozorňovali, že profesionálna armáda sama osebe nedokáže v krízových situáciách pokryť všetky potreby štátu.
Predstavitelia rezortu hovorili, že veľká časť populácie nemá základné zručnosti ako orientácia v teréne, práca v tíme v stresových situáciách, občianska odolnosť či schopnosť reagovať pri povodniach alebo veľkých haváriách. Projekt Národných obranných síl mal túto medzeru vyplniť. Je otvorený aj ľuďom bez akejkoľvek vojenskej skúsenosti a má slúžiť ako prvý, jednoduchší krok pre tých, ktorí zvažujú vstup do ozbrojených síl.
Ako vyzeral štart programu
Po predstavení projektu sa spustili prvé pilotné výcviky, do ktorých sa prihlásili stovky ľudí z rôznych regiónov. Program je navrhnutý tak, aby človeka rýchlo preniesol z civilného života do vojenského režimu. Účastníci opisovali náročné tempo, dôslednosť inštruktorov a najmä chvíle, keď si uvedomili zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoj tím. Prvé turnusy ukázali, že projekt dokáže byť náročný aj nesmierne formujúci.
K projektu sa prihlásil aj prezident Peter Pellegrini, ktorý si časť výcviku vyskúšal osobne. Chcel pochopiť, čo účastníci zažívajú počas prvých dní a zároveň priblížiť verejnosti, že nejde o formálne gesto, ale o reálny bezpečnostný nástroj. Po návrate ocenil, že Národné obranné sily vypĺňajú medzeru, ktorá dlhodobo oslabovala pripravenosť Slovenska na krízové situácie.
Keď sa o Národných obranných silách začalo hovoriť po ich oficiálnom predstavení v júni 2025, mnoho ľudí zaujímalo, ako bude projekt fungovať v praxi a čo účastníkom reálne prinesie. Až prvé výcviky ukázali, že nejde o krátke dobrodružstvo pre zvedavcov, ale o intenzívnu skúsenosť, ktorá dokáže potvrdiť, či má človek na to, aby sa vydal na cestu smerujúcu k ozbrojeným silám. Presne to bol aj prípad Viktórie, s ktorou sa redakcia interezu skontaktovala.
Viktória si to nešla len vyskúšať, hlásila sa súčasne do Národných obranných síl aj do armády a výcvik brala ako krok, ktorý jej mal ukázať, či ide správnym smerom. V rozhovore pre interez otvorene opisuje, prečo sa rozhodla pre túto cestu, ako na to reagovalo okolie, čo ju počas výcviku prekvapilo a čo jej potvrdilo, že v tejto oblasti chce pokračovať aj ďalej.
Ministerstvo obrany predstavilo v lete projekt Národných obranných síl. Prečo ste sa prihlásili?
Moja motivácia bola taká, že som sa hlásila zároveň do Národných obranných síl aj do Ozbrojených síl SR. Všetci veľmi dobre vieme, že dostať sa do ozbrojených síl nie je úplne jednoduché a ja som vedela, že to chcem vyskúšať ešte predtým. Nakoniec to skončilo tak, že ma prijali tam aj tam. To bolo super.
Aj tak som však chcela ísť na tento výcvik s tým, že zostanem iba v branných zálohách a nepôjdem zatiaľ ani do pohotovostných, ani do operačných jednotiek. Chcela som si to najprv vyskúšať, zistiť, či to vôbec dokážem zvládnuť, a až potom neskôr prípadne v ozbrojených silách. Toto bola moja primárna motivácia, prečo som nastúpila.
