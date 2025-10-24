Malé mesto sa dočká nového Kauflandu. Reťazec tu plánuje stavať novú predajňu, hotová by mohla byť už budúci rok

Iba nedávno sme vás informovali o tom, že člen nemeckej skupiny Schwarz Gruppe pripravuje v Bratislave niekoľko predajní. Kaufland, podobne ako konkurenčné reťazce, rozširuje svoju tuzemskú pôsobnosť a chce sa priblížiť potenciálnym zákazníkom čo najviac. Aktuálne kompetentným predložil na posúdenie ďalší projekt.
Ten bol na enviroportáli publikovaný pod názvom „Občianska vybavenosť – Nová Dubnica“.
Kaufland tak potvrdzuje svoju ambíciu rozšíriť v blízkom časovom horizonte terajšiu sieť 85 prevádzok. Už dlhší čas je známe, že Nemci pripravujú minimálne štyri nové obchody – až tri z nich budú realizovať v Bratislave. Konkrétne by sa tak malo stať v shoppingu Nivy Centrum, na voľnej ploche v mestskej časti Vrakuňa, ako tiež vo frekventovanej lokalite v Petržalke. Okrem toho sa hovorí aj o pobočke v Myjave.
Dokončenie v roku 2026
Projekt v Novej Dubnici počíta s vybudovaním areálu občianskej vybavenosti, ktorý sa bude nachádzať v severnej časti mesta s dobrým dopravným napojením na Trenčiansku Teplú či Dubnicu nad Váhom, ale tiež na neďalekú diaľnicu D1. Zaujímavosťou je, že v pomerne dostupnej vzdialenosti sa už nachádza pobočka iného člena Schwarz Gruppe – reťazca Lidl. Pre Kaufland pôjde o prvú prevádzku v meste.
Ako sa uvádza v dokumente, objekt hypermarketu bude delený na predajný priestor, koncesionársku časť, zázemie predajne, skladové a manipulačné priestory, priestor zásobovania, priestor prípravovne pečiva, úsek lahôdok, sociálne zázemie pracovníkov predajne.
Zastavaná plocha hypermarketu by mala byť bezmála 4 000 metrov štvorcových a počítať musíme naviac s parkoviskom pre takmer 200 vozidiel či zeleňou. Začiatok projektu je naplánovaný na január 2026, s ukončením sa počíta ešte počas budúcoročného leta. Celkové náklady sa podľa predbežných plánov vyšplhajú na 4,9 milióna eur.
Okrem štandardného prevedenia stavby však reťazec chce do novej pobočky v rámci stratégie udržateľného rozvoja implementovať aj viacero zelených prvkov. Spomenúť môžeme odvádzanie dažďovej vody do retenčných nádrží a následne do vsakovacích zariadení na dotknutom pozemku, získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov či zdroj tepla bez využitia fosílnych palív.
Ako pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti, podobné prvky sa snažia zaradiť do všetkých nových predajní. „Tam, kde je to technicky a ekonomicky možné, zavádzame fotovoltické panely či ďalšie udržateľné riešenia,“ dodala hovorkyňa Nikoleta Lörincová. To, v akom termíne by sa mohol obchod v Novej Dubnici otvoriť pre zákazníkov, bližšie nešpecifikovala.
Ekológia mu nie je cudzia
So zaujímavým zeleným projektom prišiel Kaufland už aj v minulosti a stalo sa tak v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Naše postrehy z návštevy unikátnej predajne si môžete prečítať v tejto reportáži. Predajňa sa vtedy stala európskym unikátom, no ako sa zdá, tak skoro u nás tento koncept nasledovaný nebude.
„Výstavbu nových predajní v rozsahu udržateľných opatrení, rovnajúcich sa tým v Záhorskej Bystrici, momentálne neplánujeme,“ uzatvorila svoje vyjadrenie Lörincová.
