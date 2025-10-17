Slováci budú nakupovať v novom Kauflande. Známy reťazec by mal postaviť predajňu vo frekventovanej lokalite

Konkurenčný boj na slovenskom maloobchodnom trhu naberá na obrátkach a s novými projektmi neustále prichádzajú aj najväčší domáci hráči. Medzi nich dozaista patrí tiež Kaufland, ktorý je súčasťou nemeckej skupiny Schwarz Gruppe.
Len prednedávnom sa odhalili jeho plány v známom shoppingu Nivy Centrum či v mestskej časti Vrakuňa, pričom novú prevádzku chystá aj v ďalšej časti Bratislavy. Kaufland by totiž mal vybudovať úplne nový objekt v severnej časti Petržalky, informoval o tom portál Yim.Ba.
Konkrétne sa hovorí o projekte pri križovatke Bosákovej ulice a Jantárovej cesty. Ako je zrejmé, ide o zaujímavú lokalitu s neodškriepiteľným potenciálom a dobrým dopravným napojením. Spoločnosť v rámci projektu s názvom Obchodné centrum Bosákova počíta s výstavbou dvojpodlažnej budovy.
Na prízemí by sa malo nachádzať zázemie pre zamestnancov, skladové priestory, zásobovanie predajne, ako aj administratíva. O poschodie vyššie bude samotná pobočka populárneho reťazca. K nej bude logicky prislúchať tiež parkovisko s kapacitou pre takmer 100 vozidiel.
Zatiaľ nie je jasné, kedy by spoločnosť mohla s výstavbou začať. „Otvorenie predajne na Bosákovej ulici v Petržalke je súčasťou našich expanzných plánov a ide o samostatný projekt našej spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa Kauflandu Nikoleta Lörincová. Prakticky hneď oproti budú mať Nemci konkurenciu v podobe reťazca Billa, v relatívne blízkom okolí sa tiež nachádza ďalší člen Schwarz Gruppe, Lidl.
Čo sa týka Kauflandu, okrem plánovaných predajní v centre Nivy, vo Vrakuni a v Petržalke môžu Bratislavčania nakupovať v pobočkách v Novom Meste, na Patrónke, dvakrát v Petržalke (Panónska cesta a Jantárová cesta), v Podunajských Biskupiciach, Avione, Dúbravke, Rači, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici.
Kaufland si drží štandard
Pri tomto reťazci stále platí, že je pri výbere lokalít selektívny a „nepodlieza“ svoje zaužívané priestorové štandardy. V praxi to znamená, že na svoje predajne potrebuje okolo 2 000 metrov štvorcových plochy, a to ako v rámci samostatne stojacich budov, tak aj v nákupných centrách či iných obchodných zónach.
Ako sa uvádza na webe spoločnosti, okrem rozlohy sa Kaufland zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc.
