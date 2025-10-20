Lacný ruský diskont chce na Slovensku otvárať ďalšie predajne. Vhodné priestory bude hľadať v krajských mestách

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Ruský reťazec vstúpil na náš trh iba nedávno a už teraz je zrejmé, že svoju sieť bude chcieť rozširovať.

Bolo to ešte začiatkom roka 2022, keď sme vás prvý raz informovali o možnej expanzii reťazca Mere. Ten medzičasom otvoril viacero prevádzok u našich susedov v Českej republike a ako sa zdá, podobné plány sa po sprístupnení banskobystrickej pobočky chystá naplniť aj u nás.

Púť diskontného predajcu na Slovensku začala počas prvého októbrového víkendu a do obchodu sme v rámci našej reportáže nakukli aj my. V praxi ide o koncept takzvaného tvrdého diskontu, čo znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Toto je najbohatšia rodina na svete: Vlastnia potraviny, majú viac peňazí ako väčšina krajín a nikdy ste o nich nepočuli
2.
Slováci budú nakupovať v novom Kauflande. Známy reťazec by mal postaviť predajňu vo frekventovanej lokalite
3.
Na okraji malého mesta by mala vyrásť prvá predajňa známeho reťazca. V regióne zatiaľ neotvoril žiadnu prevádzku
Zobraziť všetky články (219)

Cieliť bude na krajské mestá

Prevádzkovateľom slovenskej siete Mere by podľa dostupných správ mala byť firma ChainStores SK, ktorá figuruje aj pri banskobystrickej predajni. Spoločnosť tiež na pracovnom portáli Profesia.sk inzeruje pracovné ponuky, pričom v posledných hodinách tu pribudla ponuka, v rámci ktorej Mere hľadá manažéra rozvoja siete.

Celý popis vrátane požiadaviek na uchádzača či náplň jeho práce je zverejnený iba v azbuke. Z textu vyplýva, že úspešný kandidát bude mať na starosti vyhľadávanie vhodných priestorov pre nové pobočky, rokovania s potenciálnymi prenajímateľmi, uzatváranie nájomných zmlúv a tiež spoluprácu s manažmentom pri otváraní samotných predajní. Tomu by mali zodpovedať aj skúsenosti daného uchádzača.

Zmluvný plat je stanovený na 1 300 eur a spoločnosť avizuje bonus za každú otvorenú prevádzku. Jeho výška nie je známa a má vyplývať z konkrétnych rokovaní. Okrem toho eseročka v ponuke naznačila, do ktorých regiónov sa plánuje vybrať najbližšie.

Nový manažér rozvoja siete bude vyhľadávanie vhodných obchodných priestorov realizovať hlavne v štyroch krajských mestách – v Trnave, Trenčíne, Nitre a Žiline.

V Česku už má Mere 8 obchodov

Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, pomerne rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií prevádzkuje predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.

Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.

Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, Mere neprežívalo od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci budú nakupovať v novom Kauflande. Známy reťazec by mal postaviť predajňu vo frekventovanej lokalite

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac