Lacný ruský diskont chce na Slovensku otvárať ďalšie predajne. Vhodné priestory bude hľadať v krajských mestách

Bolo to ešte začiatkom roka 2022, keď sme vás prvý raz informovali o možnej expanzii reťazca Mere. Ten medzičasom otvoril viacero prevádzok u našich susedov v Českej republike a ako sa zdá, podobné plány sa po sprístupnení banskobystrickej pobočky chystá naplniť aj u nás.
Púť diskontného predajcu na Slovensku začala počas prvého októbrového víkendu a do obchodu sme v rámci našej reportáže nakukli aj my. V praxi ide o koncept takzvaného tvrdého diskontu, čo znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.
Cieliť bude na krajské mestá
Prevádzkovateľom slovenskej siete Mere by podľa dostupných správ mala byť firma ChainStores SK, ktorá figuruje aj pri banskobystrickej predajni. Spoločnosť tiež na pracovnom portáli Profesia.sk inzeruje pracovné ponuky, pričom v posledných hodinách tu pribudla ponuka, v rámci ktorej Mere hľadá manažéra rozvoja siete.
Celý popis vrátane požiadaviek na uchádzača či náplň jeho práce je zverejnený iba v azbuke. Z textu vyplýva, že úspešný kandidát bude mať na starosti vyhľadávanie vhodných priestorov pre nové pobočky, rokovania s potenciálnymi prenajímateľmi, uzatváranie nájomných zmlúv a tiež spoluprácu s manažmentom pri otváraní samotných predajní. Tomu by mali zodpovedať aj skúsenosti daného uchádzača.
Zmluvný plat je stanovený na 1 300 eur a spoločnosť avizuje bonus za každú otvorenú prevádzku. Jeho výška nie je známa a má vyplývať z konkrétnych rokovaní. Okrem toho eseročka v ponuke naznačila, do ktorých regiónov sa plánuje vybrať najbližšie.
Nový manažér rozvoja siete bude vyhľadávanie vhodných obchodných priestorov realizovať hlavne v štyroch krajských mestách – v Trnave, Trenčíne, Nitre a Žiline.
V Česku už má Mere 8 obchodov
Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, pomerne rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií prevádzkuje predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.
Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.
Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.
Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, Mere neprežívalo od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.
Nahlásiť chybu v článku