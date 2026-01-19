Je to oficiálne. Ruža pre nevestu odhalila ženícha: Je ním sexi boháč z Dubaja, zistite o ňom viac

Čakanie je na konci. Ruža pre nevestu je späť a nová séria úspešnej reality šou prinesie silné emócie, výrazné osobnosti aj nečakané zvraty. Charizmatický Adrián Chabada sa v exotickom prostredí Srí Lanky vydá na cestu za hľadaním pravej lásky.
Obľúbená zoznamovacia reality šou Ruža pre nevestu sa vracia s novou sériou a prvým veľkým odhalením. Ženíchom štvrtého ročníka sa stal 28-ročný Adrián Chabada – úspešný špecialista na reality a investičné príležitosti, ktorý pôsobí v jednom z najkonkurenčnejších prostredí sveta, v Dubaji. Nakrúcanie novej sezóny sa v týchto dňoch naplno rozbehlo na exotickej Srí Lanke, kde sa už čoskoro začne jeho dobrodružná cesta za láskou.
Zoznámte sa so ženíchom
Adrián pochádza zo Sliača, no jeho štúdium a kariéra ho zaviedli do USA, Londýna a napokon do Dubaja, kde už tretí rok pôsobí v najväčšej realitnej spoločnosti. Okrem realít sa venuje aj investovaniu do akcií a ďalších podnikateľských projektov. K financiám a číslam mal blízko už od mladého veku a svoju kariéru si vybudoval postupne – presadiť sa v silne konkurenčnom prostredí Dubaja považuje za jeden zo svojich najväčších úspechov.
Popri biznise má za sebou aj skúsenosť s modelingom – počas štúdia spolupracoval so svetovými značkami ako Versace, Dolce & Gabbana či Nike. Modeling vnímal najmä ako príležitosť cestovať a zbierať nové skúsenosti. Vo voľnom čase športuje, cestuje a rád trávi čas s blízkymi.
„Keďže žijem a pracujem v Dubaji, bol som milo prekvapený, že si táto ponuka našla práve mňa. Hneď ma zaujala, no potreboval som si ju dôkladne premyslieť. Veľmi dôležitá bola pre mňa spätná väzba od mojich blízkych, ktorí ma v rozhodnutí podporili. Som v období, keď cítim, že nastal správny čas otvoriť sa láske a zdieľať budúcnosť s tou správnou ženou. Veľmi sa na toto dobrodružstvo teším a verím, že na konci šou budem odchádzať spolu so ženou, ktorú budem môcť nazývať svojou partnerkou,“ hovorí Adrián Chabada.
To, čo diváci milujú
Štvrtá séria Ruže pre nevestu sa opäť odohráva v atraktívnom prostredí, ktoré dodáva formátu jedinečnú atmosféru. O Adriánovo srdce zabojuje pestro namiešaná skupina súťažiacich dievčat, pričom ani tentoraz nebudú chýbať výrazné osobnosti, silné emócie a intrigy, romantické momenty ani napätie, ktoré preverí vzťahy aj charaktery účinkujúcich.
„Ruža pre nevestu sa bude opäť odohrávať na krásnej Srí Lanke – exotickej nielen pre našich divákov, ale aj pre celý štáb a účinkujúcich. Už samotné prostredie robí túto sériu výnimočnou. Máme skvelého ženícha, ktorý poriadne zamotá hlavy súťažiacim dievčatám, a podarilo sa nám namixovať pestrú kombináciu charakterov, ktoré sa budú navzájom dopĺňať, ale aj dostávať do konfliktov a nečakaných situácií. Navyše, ani tento rok nebude šou bez dramaturgických zvratov – diváci aj účinkujúci sa môžu tešiť na prekvapenia, na ktoré nebudú pripravení,“ približuje Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza.
Nová séria Ruže pre nevestu odštartuje už o niekoľko týždňov na Voyo a následne na obrazovkách TV Markíza. Ktorá z dievčat si napokon získa srdce charizmatického Adriána Chabadu?
Nahlásiť chybu v článku