Obľúbené miesto Slovákov sa stalo prírodným divom Európy. Z Bratislavy ste tu autom za 6 hodín

Plitvické jazerá v Chorvátsku

Plitvické jazerá, foto: 29cm from Hong Kong, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Plitvické jazerá sa ocitli v rebríčku, podľa ktorého by ich mal vidieť raz za život každý.

Keď sa povedia novodobé divy sveta, možno sa vám v hlave vynorí Veľký čínsky múr, Machu Picchu v Peru či Socha Krista Spasiteľa v Riu. Čo ich spája, je to, že za nimi musíme cestovať obrovskú diaľku. Ak chcete vidieť na vlastné oči unikátne miesta, môžete si to zamieriť k niektorému z prírodných divov Európy. 

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Denník The Telegraph vybral 15 miest v Európe, ktoré označil prívlastkom „prírodných divov, ktoré treba raz za život vidieť“, pripomína magazín Time Out. A vydať sa na mnohé z nich z našich končín letecky alebo dokonca autom nie je problém.

Prvé miesto obsadili mokrade Camargue, ktoré sa nachádzajú na juhu Francúzska. Ide o chránené územie a obdivovať tu môžete soľné močiare či lagúny. Ak milujete fascinujúci svet živočíchov, žijú tu plameniaky ružové alebo polodivoké biele kone.

Mokrade Camargue, Francúzsko
Mokrade Camargue vo Francúzsku, foto: pxhere

Na druhom mieste rebríčka sa ocitol ikonický islandský vodopád Aldeyjärfoss, ktorý je obľúbenou turistickou atrakciou. Prvú trojku uzavrela dvojica nórskych vrcholov Segla a Hesten, ktoré sú mimoriadne fotogenickými objektami.

Plitvické jazerá obsadili 5. miesto

Ak hľadáte tip na výlet niekde bližšie k Slovensku, kam môžete dokonca vyraziť autom, môžete vyraziť na miesto, ktoré obsadilo 5. priečku. A možno ste ho už aj navštívili, pretože Slováci ho veľmi dobre poznajú. Sú ním Plitvické jazerá v Chorvátsku, ktoré sa nachádzajú vo vnútrozemí krajiny, no ich návštevu môžete spojiť s dovolenkou pri mori. Napríklad za dve hodiny jazdy ste od nich v Zadare.

Plitvice, Chorvátsko
Plitvické jazerá v Chorvátsku, foto: Tesla Delacroix, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Plitvické jazerá sú národným parkom a klenotom s tyrkysovými jazerami a vodopádmi. Sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a lákajú návštevníkov počas leta, ale aj v zime. Ak sa sem rozhodnete vybrať zo Slovenska autom, z Bratislavy vám cesta zaberie približne 6 hodín čistého času alebo z Košíc asi 8 hodín.

Do zoznamu sa dostali aj rastúce kamene Trovanty v Rumunsku alebo lietajúce kaštiele Meteora v Grécku.

Toto je 15 prírodných divov Európy podľa denníka The Telegraph:

  1. Mokrade Camargue (Francúzsko)
  2. Aldeyjärfoss (Island)
  3. Segla a Hesten (Nórsko)
  4. Giant’s Causeway/Obrov chodník (Severné Írsko)
  5. Plitvické jazerá (Chorvátsko)
  6. Migrácia včelára lesného (Gibraltársky prieliv)
  7. Dune de Piscinas (Taliansko)
  8. Allalinhorn (Švajčiarsko)
  9. Les Minquiers (Jersey)
  10. The High Coast (Švédsko)
  11. Wistman’s Wood (Veľká Británia)
  12. Trovanty (Rumunsko)
  13. Jazero Sørvágsvatn (Faerské ostrovy)
  14. Meteora (Grécko)
  15. Verdon Gorge (Francúzsko)

Zapíšte si na zoznam aj tieto tri mestá v Chorvátsku

Ak sa chystáte do Chorvátska, okrem Plitvických jazier si na zoznam miest, ktoré navštíviť, môžete pridať aj tieto tri, ktoré sa ocitli v rebríčku 100 miest po celom svete, ktoré sú na pešie prehliadky tie najlepšie na tento rok.

Na 42. mieste sa ocitol Dubrovník, Split obsadil 48. priečku a Záhreb si vyslúžil 61. miesto. To podčiarkuje príťažlivosť tejto krajiny pre cestovateľov, ktorí radi spoznávajú mestské destinácie pešo.

„Pešia chôdza je jedným z najlepších spôsobov, ako spoznať mesto. V Chorvátsku, ktoré sa pýši bohatou históriou a živými ulicami, si cestovatelia môžu vychutnať naozaj jedinečné zážitky,“ vyjadril sa Ignacio Merino Romero, generálny riaditeľ spoločnosti Freetour.

V celosvetovom rebríčku vedie Budapešť, za ňou nasledujú Rím, Viedeň, Barcelona a Madrid. Keď už je zmienka o susedných hlavných mestách, v rebríčku sa umiestnila aj Bratislava, avšak až na 43. mieste za Dubrovníkom.

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