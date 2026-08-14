„Najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval.“ Vieme, ktoré novinky sa oplatí vidieť tento víkend

Pripravte si pukance. Streamovacie platformy ponúkajú hneď niekoľko skvelých noviniek.
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Čierna komédia
Ak máte radi čierne komédie, nenechajte si ujsť nový sedemdielny seriál s názvom DTF St. Louis, ktorý chvália filmoví kritici aj diváci. Dokonca získal až 13 nominácií na cenu Emmy.
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili slušné hodnotenie – až 74 %, chvália mimoriadne prepracovaný a emocionálny dej. Vyzdvihli aj herecké výkony hlavných postáv, najmä herca Davida Harboura, známeho z úspešného seriálu Stranger Things, tvrdia, že ide o jeho najlepšiu hereckú rolu, akú doposiaľ stvárnil.
Príbeh seriálu sleduje ľúbostný trojuholník troch dospelých, ktorí prežívajú krízu stredného veku, ktorá vedie až k smrti jedného z nich. Smrť vyšetrujú dvaja detektívi, ktorí zistia, že zločin súvisí so zoznamovacou aplikáciou s názvom DTF St. Louis, ktorá umožňuje manželským párom mať aféry. Navyše seriál je ozvláštnený tým, že často používa retrospektívu.
Pokračovanie obľúbeného seriálu
Pre fanúšikov obľúbeného seriálu Reacher, v ktorom hlavnú postavu stvárňuje Alan Ritchson, máme výbornú správu. Na streamovacej platforme Prime Video je už dostupná najnovšia – štvrtá séria, ktorá ponúkne až osem epizód. Diváci jej už na ČSFD stihli udeliť skutočne výborné hodnotenie – 89 %.
Muzikál so Sunny Sandler
Dnes na Netflix dorazil nový muzikál s dcérou legendárneho komediálneho herca Adama Sandlera – Sunny Sandler v hlavnej úlohe. Okrem toho sa po jej boku predstavila aj Melanie Lynskey, ktorú môžete poznať ako Rose z obľúbeného seriálu Dva a pol chlapa. Navyše Adam Sandler sa podieľal na produkcii filmu.
Hlavnou témou muzikálu s názvom Don’t Say Good Luck je dievča menom Sophie, ktorá sa teší na to, ako si zahrá hlavnú rolu v školskom muzikáli, ale radosť jej prekazí rodinná dráma.
Romantická komédia
Okrem nového muzikálu dnes streamovací gigant Netflix pridal do svojej ponuky aj novú romantickú komédiu z nemeckej tvorby, ktorá dostala názov My Best Friend, His Girlfriend and Me. Snímka rozpráva o dvoch najlepších kamarátoch, ktorí spolu pracujú aj bývajú. Ollie a Matze plánujú spoločne vyraziť do sveta, Matze si však nájde priateľku Rebeccu a všetko je zrazu úplne inak.
„Najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval“
Šesťdielnu minisériu The Bombing of Pan Am 103, ktorá sa radí medzi žánre triler a dráma, jeden divák na ČSFD ho dokonca označil za „najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval.“ Ďalší tvrdí že: „Netflix dokumenty jednoducho vie a tento je naozaj výborný.“ Udelili mu hodnotenie až 74 %.
Seriál sleduje, ako po tragickom bombovom útoku na dopravné lietadlo nad škótskym mestečkom Lockerbie v roku 1988 rozbehne tamojšia polícia spolu s FBI horúčkovité pátranie.
Poriadne desivý horor
Pre fanúšikov hororov máme tiež tip, na HBO Max si môžete pozrieť nový horor 28 Years Later: The Bone Temple s hodnotením až 74 %.
Táto snímka rozširuje hororový svet vytvorený Dannym Boylom a Alexom Garlandom vo filme 28 Years Later z minulého roka. V pokračovaní sa Dr. Kelson ocitne v šokujúcom novom vzťahu, ktorého dôsledky môžu zmeniť svet – stretnutie so Spikeom a s Jimmym Crystalom sa stáva nočnou morou, z ktorej nemôže uniknúť. Infikovaní totiž nepredstavujú najväčšiu hrozbu pre prežitie, pretože neľudskosť preživších môže byť ešte podivnejšia a desivejšia.
Dva tipy na záver
Na záver máme pre vás ešte dva tipy, včera do kín dorazil nový slovenský film Bojovník s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe. A po 16 rokoch sa fanúšikovia tínedžerského filmu Camp Rock s Jonas Brothers a Demi Lovato konečne dočkali pokračovania. Disney+ včera totiž do svojej ponuky pridal tretiu časť s názvom Camp Rock 3.
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