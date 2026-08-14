„Najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval.“ Vieme, ktoré novinky sa oplatí vidieť tento víkend

Záznam zo serálu The Bombing of Pan Am 103

Záznam zo serálu The Bombing of Pan Am 103, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Inšpirujte sa naším zoznamom.

Pripravte si pukance. Streamovacie platformy ponúkajú hneď niekoľko skvelých noviniek. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj
Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, tentoraz vám však prinesieme zoznam filmov a seriálov, ktoré sa oplatí vidieť tento víkend. Náš zoznam tvoria čerstvé filmové a seriálové novinky na streamovacích platformách a v kine.

Čierna komédia

Ak máte radi čierne komédie, nenechajte si ujsť nový sedemdielny seriál s názvom DTF St. Louis, ktorý chvália filmoví kritici aj diváci. Dokonca získal až 13 nominácií na cenu Emmy.

Viac z témy Filmové rebríčky:
1.
Tržby až 5 tohtoročných filmových noviniek presiahli 1 miliardu. Najziskovejšie filmy však nie sú najlepšie
2.
Vieme, ktoré nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento víkend. Sú najsledovanejšie
3.
Černáka neprevalcovali: Slovenské kiná odhalili top filmy 1. polroka 2026, rebríček prekvapil
Zobraziť všetky články (44)

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili slušné hodnotenie – až 74 %, chvália mimoriadne prepracovaný a emocionálny dej. Vyzdvihli aj herecké výkony hlavných postáv, najmä herca Davida Harboura, známeho z úspešného seriálu Stranger Things, tvrdia, že ide o jeho najlepšiu hereckú rolu, akú doposiaľ stvárnil.

Príbeh seriálu sleduje ľúbostný trojuholník troch dospelých, ktorí prežívajú krízu stredného veku, ktorá vedie až k smrti jedného z nich. Smrť vyšetrujú dvaja detektívi, ktorí zistia, že zločin súvisí so zoznamovacou aplikáciou s názvom DTF St. Louis, ktorá umožňuje manželským párom mať aféry. Navyše seriál je ozvláštnený tým, že často používa retrospektívu.

David Harbour v seriáli DTF St. Louis
David Harbour v seriáli DTF St. Louis, foto: MovieStillsDB

Pokračovanie obľúbeného seriálu

Pre fanúšikov obľúbeného seriálu Reacher, v ktorom hlavnú postavu stvárňuje Alan Ritchson, máme výbornú správu. Na streamovacej platforme Prime Video je už dostupná najnovšia – štvrtá séria, ktorá ponúkne až osem epizód. Diváci jej už na ČSFD stihli udeliť skutočne výborné hodnotenie – 89 %.

Muzikál so Sunny Sandler

Dnes na Netflix dorazil nový muzikál s dcérou legendárneho komediálneho herca Adama Sandlera Sunny Sandler v hlavnej úlohe. Okrem toho sa po jej boku predstavila aj Melanie Lynskey, ktorú môžete poznať ako Rose z obľúbeného seriálu Dva a pol chlapa. Navyše Adam Sandler sa podieľal na produkcii filmu.

Hlavnou témou muzikálu s názvom Don’t Say Good Luck je dievča menom Sophie, ktorá sa teší na to, ako si zahrá hlavnú rolu v školskom muzikáli, ale radosť jej prekazí rodinná dráma.

Záber z filmu Don't Say Good Luck
Záber z filmu Don’t Say Good Luck, foto: Netflix

Romantická komédia

Okrem nového muzikálu dnes streamovací gigant Netflix pridal do svojej ponuky aj novú romantickú komédiu z nemeckej tvorby, ktorá dostala názov My Best Friend, His Girlfriend and Me. Snímka rozpráva o dvoch najlepších kamarátoch, ktorí spolu pracujú aj bývajú. Ollie a Matze plánujú spoločne vyraziť do sveta, Matze si však nájde priateľku Rebeccu a všetko je zrazu úplne inak.

„Najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval“

Šesťdielnu minisériu The Bombing of Pan Am 103, ktorá sa radí medzi žánre triler a dráma, jeden divák na ČSFD ho dokonca označil za „najdôležitejší a najhodnotnejší seriál, aký Netflix vyprodukoval.“ Ďalší tvrdí že: „Netflix dokumenty jednoducho vie a tento je naozaj výborný.“ Udelili mu hodnotenie až 74 %.

Seriál sleduje, ako po tragickom bombovom útoku na dopravné lietadlo nad škótskym mestečkom Lockerbie v roku 1988 rozbehne tamojšia polícia spolu s FBI horúčkovité pátranie.

Záznam zo serálu The Bombing of Pan Am 103
Záznam zo serálu The Bombing of Pan Am 103, foto: MovieStillsDB

Poriadne desivý horor

Pre fanúšikov hororov máme tiež tip, na HBO Max si môžete pozrieť nový horor 28 Years Later: The Bone Temple s hodnotením až 74 %.

Táto snímka rozširuje hororový svet vytvorený Dannym Boylom a Alexom Garlandom vo filme 28 Years Later z minulého roka. V pokračovaní sa Dr. Kelson ocitne v šokujúcom novom vzťahu, ktorého dôsledky môžu zmeniť svet – stretnutie so Spikeom a s Jimmym Crystalom sa stáva nočnou morou, z ktorej nemôže uniknúť. Infikovaní totiž nepredstavujú najväčšiu hrozbu pre prežitie, pretože neľudskosť preživších môže byť ešte podivnejšia a desivejšia.

Dva tipy na záver

Na záver máme pre vás ešte dva tipy, včera do kín dorazil nový slovenský film Bojovník Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe. A po 16 rokoch sa fanúšikovia tínedžerského filmu Camp Rock Jonas Brothers Demi Lovato konečne dočkali pokračovania. Disney+ včera totiž do svojej ponuky pridal tretiu časť s názvom Camp Rock 3.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tržby až 5 tohtoročných filmových noviniek presiahli 1 miliardu. Najziskovejšie filmy však nie sú najlepšie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac