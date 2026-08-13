Pilot pod vplyvom drog riadil lietadlo. Došlo k incidentu, zranili sa desiatky ľudí

Piloti a lietadlo

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Najmenej 24 ľudí utrpelo zranenie.

Na začiatku augusta pilot leteckej spoločnosti Air India mal údajne riadiť lietadlo pod vplyvom drog. Pred letom fajčil marihuanu a po incidente mal pozitívny výsledok aj v druhom, potvrdzujúcom teste. Krátko po štarte lietadla došlo k incidentu, keď náhle kleslo o 91 metrov, v dôsledku toho najmenej 24 ľudí utrpelo zranenie. Indickí vyšetrovatelia sa k týmto informáciám nevyjadrili. Uviedli však, že dôkladne skúmajú dôkazy súvisiace s uvedeným prípadom. Táto letecká spoločnosť si pritom povesť pokazila už minulý rok v lete, keď pri páde lietadla za zvláštnych okolností zahynulo 241 ľudí.

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Kapitán údajne pilotoval lietadlo pod vplyvom marihuany

Všetci piloti spoločnosti Air India začnú od štvrtka povinne podstupovať testy na prítomnosť drog, vyplýva z internej správy, do ktorej nahliadla agentúra AFP. Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo sa pred týždňom zranili desiatky ľudí pri incidente v lietadle, ktoré pilotoval kapitán údajne pod vplyvom marihuany, píše TASR.

Podľa platných predpisov musia letecké spoločnosti každý rok náhodne testovať desať percent svojho letového personálu na prítomnosť psychoaktívnych látok.

Kokpit lietadla
Ilustračné foto: Unsplash

„Rozhodli sme sa zorganizovať komplexné testovanie všetkých pilotov na prítomnosť akýchkoľvek látok alebo liekov, ktoré nie sú povolené podľa platných predpisov,“ uvádza sa v správe.

Lietadlo krátko po štarte náhle kleslo o 91 metrov, najmenej 24 cestujúcich sa zranilo

Najmenej 24 cestujúcich utrpelo 4. augusta zranenia, keď lietadlo typu Airbus A320 krátko po štarte z thajského Phuketu smerom do Naí Dillí náhle kleslo približne o 91 metrov. Miestne médiá uvádzajú, že kapitán pred letom fajčil marihuanu a po incidente mal pozitívny výsledok aj v druhom, potvrdzujúcom teste. Spoločnosť Air India však uviedla, že výsledky testov nedostala.

Indickí vyšetrovatelia sa k týmto informáciám nevyjadrili. Uviedli však, že dôkladne skúmajú dôkazy súvisiace s uvedeným prípadom.

Povesť Air India utrpela vážnu ujmu už minulé leto

Vyšetrovanie podporuje výrobca lietadiel Airbus so sídlom vo francúzskom Toulouse aj francúzsky Úrad pre vyšetrovanie a analýzu bezpečnosti civilného letectva (BEA).

Povesť Air India utrpela vážnu ujmu v júni 2025, keď sa stroj typu Boeing 787-8 Dreamliner smerujúci do Londýna zrútil krátko po štarte z Ahmedábádu a dopadol na budovu študentského internátu. Haváriu neprežilo 241 ľudí. Jediný, kto prežil, bol 40-ročný Brit. Vyšetrovanie nehody zatiaľ neuzavreli. Jeden z indických expertov na leteckú bezpečnosť však tvrdí, že pád nemusel byť výsledkom technického zlyhania, ale dôsledkom konania jedného z pilotov.

Pád lietadla India
Foto: SITA/AP

Na možné úmyselné konanie upozornil Mohan Ranganathan, bývalý pilot a odborník na leteckú bezpečnosť, ktorý svoj názor zverejnil krátko po zverejnení predbežnej správy o nehode. Upozornil na kombináciu technických údajov a zvukového záznamu z kokpitu, ktoré podľa neho môžu naznačovať, že jeden z pilotov mohol úmyselne manipulovať s palivovým systémom.

Záznam z kokpitu totiž zachytil výmenu medzi dvoma členmi posádky. „Prečo si to vypol?“ pýtal sa jeden z nich. „Ja som to neurobil,“ znela odpoveď. Ranganathan tvrdil, že palivové prepínače nie je možné prepnúť náhodou.

„Tieto ovládače sú navrhnuté tak, že sa musia najprv vytiahnuť zo zámku. Bez úmyselného zásahu sa nedajú presunúť,“ uviedol. Podľa jeho názoru mal počas incidentu kapitán voľné ruky, zatiaľ čo prvý dôstojník riadil lietadlo oboma.

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