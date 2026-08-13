„Mám pocit, že oslepnem.“ Sťažujú sa ľudia, ktorí včera pozorovali zatmenie Slnka bez okuliarov

Mnohí ľudia sa na sociálnych sieťach sťažujú na zhoršené videnie, bolesť očí a hlavy po tom, čo pozorovali zatmenie Slnka bez okuliarov. Aj napriek upozorneniam, že priamy pohľad bez použitia okuliarov na to určených môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Lekári reagujú, že tieto následky môžu byť nezvratné.
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Na túto udalosť budú mnohí ľudia spomínať do konca života
Včera večer milióny ľudí s úžasom sledovali, ako Slnko mizne počas najkrajšieho zatmenia Slnka za poslednú generáciu. Išlo totiž o prvé úplné zatmenie viditeľné z pevninskej Európy od roku 2006. Na Slovensku sme takéto niečo mohli pozorovať naposledy v roku 1999. V niektorých častiach Európy mohli ľudia dokonca vidieť úplné prekrytie našej najbližšej hviezdy Mesiacom, na Slovensku však nastalo iba čiastočné prekrytie.
Najlepšie podmienky na pozorovanie úplného zatmenia Slnka mali obyvatelia Španielska, Islandu či španielskych ostrovov. No aj na našom území išlo o veľké astronomické divadlo.
Včera sa deň na niekoľko minút zmenil na noc, keď Španielsko zasiahlo prvé úplné zatmenie Slnka po viac ako storočí. Nezvyčajný prírodný úkaz prilákal tisíce ľudí, ktorí pozorovali tmavý mesačný disk zakrývajúci Slnko a jeho žiariacu korónu.
Čiastočné zatmenie pred a po úplnej fáze trvalo približne hodinu a 45 minút
Úplné zatmenie sa začalo v odľahlej arktickej oblasti severného Ruska, odkiaľ sa tieň Mesiaca presunul cez časti Grónska a Islandu. Následne prekročil Atlantický oceán a diagonálne prešiel severným Španielskom až k Baleárskym ostrovom. Išlo o prvé úplné zatmenie viditeľné z pevninskej Európy od roku 2006. Reykjavík zažil tento jav prvýkrát od roku 1433 a ďalší nastane až v roku 2196. Čiastočné zatmenie bolo viditeľné vo väčšine Európy, ale aj v Kanade, na severe Spojených štátov a v severozápadnej Afrike.
Úplné zatmenie Slnka vzniká, keď sa Mesiac dostane presne medzi Zem a Slnko. Na niekoľko minút spôsobí nezvyčajné šero, pokles teploty, zmenu tieňov a niektoré živočíchy sa správajú, akoby nastala noc. Samotná fáza úplného zatmenia trvá iba niekoľko minút. Tieň Mesiaca sa pritom po zemskom povrchu pohybuje rýchlosťou približne 3 430 kilometrov za hodinu. Čiastočné zatmenie pred a po úplnej fáze trvalo približne hodinu a 45 minút.
Tento úkaz naživo vysielali americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) aj Európska vesmírna agentúra (ESA).
Mnoho ľudí si poškodilo zrak
Odborníci upozorňovali, že tento jav je bezpečné sledovať len cez okuliare na to určené, pretože bez ochrany riskujete trvalé poškodenie zraku. Okuliare musia mať normu ISO 12312-2, ktoré boli včera na Slovensku úplne vypredané. Ďalšou možnosťou sledovania zatmenia Slnka hneď po okuliaroch bolo zváračské sklo s najvyšším stupňom zatmavenia, teda 14.
No ako informuje Mail Online, mnohí ľudia sa radami odborníkov neriadili a zatmenie Slnka sledovali aj bez okuliarov. Obyvatelia Veľkej Británie sa teraz na sociálnych sieťach sťažujú, na mučivú bolesť očí. Na čo lekári reagujú, že tento stav môže byť trvalý.
„Zízal som na to. Zabíjajú ma oči. Je to pocit, aký som ešte nikdy nezažil, a myslím, že oslepnem.“
„Len som sa rýchlo pozrel, myslel som si, že to bude v pohode, ale teraz mám veľké bolesti hlavy a rozmazané videnie.“
„Odborníci neklamali, pozrel som sa priamo na zatmenie a teraz mám v strede zorného poľa veľký červenkastý odtieň.“
„Pozrel som sa na to doslova na sekundu a teraz ma bolia oči,“ sťažujú sa Briti.
Odborníci zároveň upozornili, že následky sa nemusia objaviť ihneď, ale až o niekoľko hodín neskôr. Môžu zahŕňať rozmazané alebo znížené centrálne videnie, sivú alebo tmavú škvrnu v strede zorného poľa, skreslenie, kde sa rovné čiary zdajú byť ohnuté alebo zvlnené, zmenené farebné videnie a zvýšenú citlivosť na svetlo.
Ľudia s relatívne miernymi poškodeniami by mali do pár týždňov pocítiť spontánne zlepšenie, pričom podstatné zotavenie nastane v priebehu troch až šiestich mesiacov. No ak sa vám podarilo poškodiť sietnicu, očakávaná doba zotavenia sa značne líši a zotavenie z ťažkého poškodenia nie je zaručené. Preto, ak pociťujete akékoľvek, aj keď len mierne poškodenie zraku, okamžite vyhľadajte očného lekára.
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