Nad Európou visí tepelná kupola a 40 °C. Počasie sa obráti a Slováci sa konečne dočkajú dažďa

Slovensko má za sebou vysoké horúčavy, ktoré prepisovali rekordy. Mnohí už niekoľko týždňov netrpezlivo čakajú na príchod výraznejšieho dažďa. Predpovede zo začiatku augusta hovorili o tom, že by sme sa ho mali dočkať v druhej polovici mesiaca. A tento scenár sa už o niekoľko dní naplní.
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Nielenže sa začiatok augusta niesol v znamení prepisovania teplotných rekordov, napríklad v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali šialených 42,2 stupňa Celzia, ale je aj poriadne sucho, čo okrem iných pocítili aj poľnohospodári. Ako sa hovorí, svitá na lepšie časy, ktoré by mali nastúpiť už začiatkom budúceho týždňa, informuje iMeteo.
Výraznejšie zrážky by mali nastúpiť začiatkom budúceho týždňa
Na Slovensko majú doraziť výraznejšie zrážky a výrazný zvrat v počasí nastane v pondelok. Čaká nás ešte teda poriadne horúci a suchý víkend.
Začiatkom budúceho týždňa nastúpi studený front s búrkami a lejakmi, ktoré by mohla pocítiť celá krajina. Mapa dažďa je zatiaľ pozitívna a ukazuje dokonca plošné zrážky, nie iba lokálne. Ako však podotýka portál o počasí, táto predpoveď sa ešte bude spresňovať.
Dnešné teploty majú vystúpiť na 28 až 33 stupňov Celzia, uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Vysoké teploty budú aj počas víkendu, ktorý bude ideálny vyraziť k vode. V sobotu sa teploty na Slovensku majú vyšplhať k 33 stupňom Celzia a v nedeľu majú ešte stúpnuť až k 35 stupňom Celzia. A ak sa predpovede naplnia, po ňom si mnohí konečne vydýchnu.
Tepelná kupola prinesie do Francúzska 40 stupňov Celzia
Nad Európou aktuálne vládne tepelná kupola, ktorá sa dnes začne znova zvýrazňovať a niekde sa teploty vyšplhajú aj na 40 stupňov Celzia. Tepelná kupola vzniká, keď sa nad určitým regiónom uzamkne teplý vzduch a môže sa prejaviť v podobe vysokých teplôt pretrvávajúcich niekoľko dní.
V uplynulých dňoch obrovské horúčavy pocítilo aj obľúbené Chorvátsko, ktoré v ich dôsledku čelilo požiarom. Ako sme vás informovali, vo štvrtok museli evakuovať obyvateľov a aj turistov z obce Lokva Rogoznica, ktorá sa nachádza južne od Splitu, pretože ju ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar.
V piatok sa na najvyššie teploty pripravuje Francúzsko, kde sa majú vyšplhať k spomínaným 40 stupňom.
Na Slovensku zatiaľ platia výstrahy pred teplom
Od piatkového poobedia do večera platia výstrahy prvého stupňa pred teplom v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Teplota tam miestami môže dosahovať až 33 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Na víkend avizuje výstrahy prvého a druhého stupňa – v sobotu pre veľkú časť západného Slovenska a v nedeľu pre takmer celú krajinu okrem Žilinského kraja, uvádza TASR.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ
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