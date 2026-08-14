Chorvátsku obec južne od Splitu evakuovali. Situácia zasiahla aj turistov, hlásia značné škody

Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov, Chorvátsko, zasiahli vlna horúčav a rekordné teploty, ktoré spôsobujú komplikácie v podobe požiarov. Vo štvrtok museli evakuovať obec južne od Splitu. Požiare sužujú aj ďalšie populárne destinácie. Z Grécka prichádzajú dobré správy. Požiar, ktorý ohrozoval dve letoviská, sa podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však museli evakuovať takmer 500 turistov.
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V Chorvátsku vo štvrtok evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam, uviedli hasiči citovaní agentúrou AFP.
Evakuovaných ubytovali v športovej hale
Na mieste zasahovalo viac ako 150 hasičov. V neďalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizórne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody a hasiči očakávali náročnú noc. Na pomoc povolali jednotky z ďalších častí krajiny. Pripravené sú aj štyri lietadlá Canadair na hasenie požiarov, ktoré počas noci nemohli zasahovať.
Pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznicu uzavreli a smerom na Omiš sa tvorili kolóny.
Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok.
Požiar ohrozoval dve letoviská na gréckom polostrove Chalkidiki
Z Grécka prichádzajú dobré správy. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa vo štvrtok večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. Uviedli to grécke úrady a verejnoprávna televízia ERT.
Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solúna niekoľko hodín. Šéf regionálnej civilnej ochrany vo štvrtok večer uviedol, že požiar je pod kontrolou. Hasiči však zostali v pohotovosti pre prípad opätovného vzplanutia. Dvoch zranených hasičov previezli do nemocnice.
Grécke médiá uviedli, že požiar sa v priebehu niekoľkých hodín priblížil k domom v okolí obľúbených letovísk Siviri a Fourka, ktoré sú počas leta plné turistov. V snahe predísť ohrozeniu životov grécka civilná ochrana rozoslala obyvateľom a návštevníkom oboch letovísk SMS upozornenia na evakuáciu. Viac ako 480 turistov, mnohí z nich v plavkách a s deťmi v náručí, následne evakuovali po mori na malých člnoch a plavidlách pobrežnej stráže a hasičského zboru.
Plamene sa približovali k plážam, evakuovali po mori
Hovorca hasičov vysvetlil, že evakuácia po mori bola nevyhnutná, pretože plamene sa približovali k plážam. Časť turistov previezli na neďaleké pláže, približne 200 ich odviezli na loď čakajúcu na mori.
Televízia ERT informovala, že k letoviskám sa približovala približne tri kilometre dlhá stena plameňov vysoká až 30 metrov. Hasiči uviedli, že boj s požiarom komplikoval silný vietor.
Grécke úrady vyhlásili pre veľkú časť pevninského Grécka najvyšší, piaty, stupeň nebezpečenstva vzniku požiarov. Úrady na Chalkidiki zároveň zakázali verejnosti vstup do miestnych borovicových lesov. Meteorológovia na piatok predpovedali vietor s rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu.
Grécko každoročne sužujú rozsiahle lesné požiare. Odborníci tvrdia, že riziko ich vzniku rastie v dôsledku klimatickej zmeny spôsobenej ľudskou činnosťou, ktorá prispieva k extrémnejším suchám a ďalším poveternostným javom.
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