Vedci zistili, ako si kúpite 13 rokov bez demencie navyše. Jedno životné obdobie je kľúčové

Starý muž a stará žena riešia hlavolamy

Ilustračné foto: Image by magnific / Image by magnific

Klaudia Oselská
Zdravie
Každý rok na svete pribudne ďalších 10 miliónov ľudí s demenciou.

V novom výskume sa vedci zaoberali demenciou. Zistili, že kľúčové je zdravie ciev najmä v strednom veku od 45 do 65 rokov.

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Ako uvádza vedecký portál ScienceAlert, stále nevieme, ako demencia vzniká, ani to, ako sa dá zastaviť. Vieme však, že existuje množstvo rizikových faktorov pre tento stav. Niektoré faktory zmeniť nevieme, ako napríklad genetiku, a niektoré zas my sami neovplyvníme, ako znečistenie ovzdušia. Jediné, čo vieme ovplyvniť je náš životný štýl.

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Analyzovali viac ako 12-tisíc účastníkov

Vedci zo Spojených štátov amerických a z Číny v novej vedeckej štúdii publikovanej v časopise Neurology Open Access identifikovali až tri rizikové faktory stredného veku, ktoré sú spojené s neskorším nástupom demencie. Inými slovami, viac rokov bez demencie.

Tím vedcov analyzoval zdravotné záznamy 12 409 účastníkov s mediánom 26 rokov a zistil, že normálny krvný tlak, absencia cukrovky a nefajčenie boli v priemere spojené s takmer 13 rokmi života bez demencie navyše. Rozhodujúce roky pre tieto rizikové faktory boli od 45 do 65 rokov, čo zdôrazňuje dôležitosť dobrého zdravia v strednom veku – a najmä cievneho zdravia, ktoré môže ovplyvniť krvný tlak, cukrovka a fajčenie.

V analýze však zároveň vedci zohľadnili niekoľko ďalších faktorov vrátane pohlavia, rasy, veku, úrovne fyzickej aktivity a prítomnosti génu APOE4, ktorý významne zvyšuje riziko Alzheimerovej choroby.

„Udržiavanie optimálneho cievneho zdravia v strednom veku bolo spojené s až 12,6 rokmi prežitia bez demencie navyše, čo odráža vyššie riziko demencie aj výrazne vyššiu súvisiacu úmrtnosť,“ uviedli vedci vo svojom novom výskume.

U mužov a ľudí tmavej pleti sa demencia rozvíja skôr

Navyše výskumníci zistili, že všetci skúmaní ľudia, u ktorých bolo zistené vyššie riziko demencie, mali aj vyššiu šancu predčasnej smrti. Zároveň, že muži dostali demenciu o dva roky skôr ako ženy a ľudia tmavej rasy o viac ako 3 roky skôr ako ľudia bielej rasy.

Vedci však uviedli, že štúdia nestačí na preukázanie priamej príčinnej súvislosti medzi týmito rizikovými faktormi a rozvojom, ale poskytuje silný dôkaz o tom, že tieto faktory sú dôležité.

V závere štúdie vedci zdôraznili, že ak chcete zabrániť vzniku demencie, musíte aktívne predchádzať faktorom, ktoré ju môžu spôsobovať, a to najmä v strednom veku. Čiže dbať na zdravie svojich ciev a hlavne nefajčiť.

Pohľad na staré ruky
Ilustračné foto: Image by jcomp on Magnific

Každý rok na svete pribudne ďalších 10 miliónov ľudí s demenciou

Tiež dodali, že každý rok sa na celom svete vyvinie demencia u ďalších 10 miliónov ľudí a predpokladá sa, že počet ľudí s týmto ochorením bude rásť ešte rýchlejšie. Možno aj preto sa vedci týmto ochorením vo svojich výskumoch zaoberajú čoraz viac. Nedávno napríklad zistili, že duševne náročné a stresujúce povolania môžu pomôcť znížiť riziko vzniku demencie.

S nižším rizikom vzniku demencie sa podľa vedcov spája napríklad medicína, programovanie, učiteľstvo, vzťahy s verejnosťou a manažment. Naopak, práca, ktorá sa opakuje, ako napríklad zamestnanie v doprave, administratíve či vo fabrike, sa spája s vyšším rizikom vzniku demencie.

Pohľad na dve staršie ženy
Ilustračné foto: Image by magnific

Ak vaše zamestnanie patrí skôr do druhej skupiny, nezúfajte, odborníci totiž zdôraznili, že aj napriek tomu, že v práci trávite približne až tretinu dňa, mozog a kognitívne funkcie si môžete trénovať aj mimo svojej práce, napríklad vzdelávaním, ale aj dobrovoľníctvom, neustálym spoznávaním nových ľudí, používaním smartfónu či trávením času vonku.

Zároveň dodali, že človek by mal zostať mentálne angažovaný aj po odchode do dôchodku, v tejto súvislosti preto odporúčajú neskorší nástup do penzie.

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