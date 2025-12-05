Lúpež v Bratislave: Maskovaný muž so zbraňou vošiel do záložne, chcel všetko, čo majú. Pátra po ňom polícia

Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
Maskovaný páchateľ so zbraňou prepadol záložňu v Petržalke.

V bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok večer k lúpežnému prepadnutiu, počas ktorého muž v čiernom oblečení a s maskou na tvári vošiel do záložne na Fedinovej ulici a vyhrážal sa zamestnancom zbraňou. O prípade informovala polícia na svojom facebookovom profile, kde zároveň zverejnila aj výzvu pre verejnosť.

Podľa informácií z facebookového profilu polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže, ku ktorému došlo 4. decembra krátko pred 22.00 h.

Páchateľ si všimol prázdne regály a odišiel

„Ten oblečený v čiernom a s maskou na tvári vošiel krátko pred 22.00 h do záložne na Fedinovej ulici, kde pod hrozbou zbrane žiadal, aby mu zamestnanci vydali všetko, čo majú,“ uviedla polícia. Keď páchateľ uvidel, že za zamestnancami sú iba prázdne regály, z miesta bez lúpeže odišiel. Pri incidente sa nikto nezranil.

„V prípade preukázania viny pred súdom hrozí páchateľovi tohto skutku trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov,“ doplnila polícia.

Polícia žiada verejnosť o pomoc

Vyšetrovanie pokračuje a polícia sa obrátila aj na občanov. „V prípade, ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby s maskou na tvári, prípadne ak v priebehu včerajšieho večera videli pohyb osoby na fotografii, aby nám to oznámili na bezplatnom čísle polície 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na policajnom facebooku,“ vyzvala polícia.

