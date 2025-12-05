Z cien pohonných hmôt sa niektorým zatočí hlava: Za benzín aj naftu ste podobnú sumu neplatili už celé týždne

Pohonné látky zaznamenali najväčšie zlacnenie za mesiac.

Aktuálne ceny všetkých druhov pohonných látok počas 48. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Všetky druhy benzínov aj nafty zaevidovali výrazne nadpriemerné medzitýždňové zlacnenie o 2,5 až 4 centy za liter. Išlo o dynamickejšie zlacnenie, ako je dlhodobý priemer medzitýždňových výkyvov cien, ktoré je plus-mínus 1,5 centa za liter.

Benzíny sa predávali za najnižšie ceny za posledný mesiac, motorová nafta dosiahla trojtýždňové minimum. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Výrazné zlacnenie pohonných látok

Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,512 eura, medzitýždňovo zlacnel o 3,6 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,710 eura za liter, ceny klesli v priemere o 4,1 centa. Bežná nafta stála 1,491 eura za liter, o 2,6 centa menej ako v predchádzajúcom týždni. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,681 eura a klesla o 3,3 centa za liter.

V dlhodobom medziročnom porovnaní spotrebitelia platili za benzín nižšie ceny o 0,5 %, naopak, pri motorovej nafte si 0,5 % za liter priplatili.

Stabilný vývoj cien plynov

Ceny plynov zostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na takmer rovnakej úrovni. Zlacnel iba LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,5 centa na 1,591 eura za kilogram. Ostatným plynom sa ceny nezmenili, CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola 0,675 eura za liter.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,2 %, LNG o 2,9 %. Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli. Vývoj na trhu ovplyvňujú najmä očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA čoskoro zníži úrokové sadzby, čo by mohlo stimulovať hospodársky rast a dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Pokles cien ropy

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 7.09 h SEČ predával po 59,60 USD (51,09 eura). To bolo o sedem centov alebo 0,12 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o jeden cent alebo 0,02 % na 63,25 USD za barel. Predchádzajúci deň oba kontrakty uzavreli so ziskom okolo 1 %.

Ceny tento týždeň podporil aj neúspech rokovaní medzi USA a Ruskom, ktoré nepriniesli žiadny významný posun v otázke dohody o ukončení vojny na Ukrajine, ktorá by mohla zahŕňať aj návrat ruskej ropy na trh.

Motoristi si počkajú: Hlavná trasa D1 nebude hotová do konca roka, NDS odhaduje termín až…

