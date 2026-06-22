Lucia Hablovičová opísala, aká je podľa nej dobrá mama. Priznala, čo sa pri synovi naučila

Materstvo patrí medzi najkrajšie, no zároveň najnáročnejšie životné úlohy. Každá žena doň vstupuje s predstavami, skúsenosťami aj obavami, no až realita ukáže, že univerzálny návod na výchovu neexistuje.
Moderátorka a bývalá riaditeľka súťaže krásy Miss Slovensko Lucia Hablovičová porozprávala Topkám o tom, ako vníma materstvo, výchovu svojho syna Thea a vlastné chyby, ktoré podľa nej patria k rodičovstvu. Otvorene priznala, že aj ona sa veľa vecí učí za pochodu a čím je jej syn starší, tým viac si uvedomuje, že skutočné vysvedčenie rodičom vystaví až čas.
Dobrá mama podľa Lucie Hablovičovej vníma svoje dieťa
Lucia Hablovičová patrí medzi známe tváre, ktoré si svoje súkromie chránia, no pri téme materstva dokáže hovoriť veľmi úprimne. Rodičovstvo podľa nej nie je o dokonalosti, ale skôr o vnímavosti, pokore a schopnosti priznať si, že ani mama nemusí mať vždy pravdu.
„Ja si myslím, že by to mala byť mama, ktorá svoje dieťa vníma. Lebo veľakrát sa pristihnem pri tom, že nikto nám nedá návod na to, ako byť dobrou mamou. A možno veci, ktoré my vnímame, že sú dobré pre dieťa, nie vždy aj sú dobré pre to dieťa. Častokrát naozaj tým, že dieťa mám len jedno a prvýkrát som mamou, tak sú to veci, ktoré sa učím za pochodu,” povedala Lucia.
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Výchova prináša aj pochybnosti a potrebu odstupu
Hablovičová hovorí o materstve ako o neustálom vnímaní dieťaťa. Podľa nej nestačí riešiť len to, či má všetko, čo potrebuje navonok. Dôležité je sledovať aj jeho náladu, pocity a to, čo sa za jeho správaním môže skrývať. Mama by sa podľa nej mala vedieť na chvíľu zastaviť a pripustiť, že dieťa môže niektoré situácie prežívať úplne inak než dospelý.
„Na to, aby mama bola dobrou mamou, musí vnímať svoje dieťa. Či už jeho pocity, potreby, nálady, možno nejaké požiadavky. Skrátka reflektovať to, čo to dieťa cíti a potrebuje. A možno občas dokázať mať odstup od toho, čo my si myslíme, že je pre nich dobré. A v skutočnosti je to možno trošku inak,” vyjadrila sa Lucia.
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Čas ukáže, či rodičia svoju úlohu zvládli
Jedna z najsilnejších myšlienok, ktoré Lucia Hablovičová vyslovila, sa týka toho, že mama sama seba nemôže jednoducho označiť za dobrú. Skutočnú odpoveď prinesú až deti, často až s odstupom rokov, keď sa ukáže, čo si z detstva odniesli a ako rodičovské rozhodnutia vnímali.
„Myslím, že tak asi ako každá mama, ale ani jedna z nás nemôže samú seba oceniť. To musia tie naše deti povedať, či sme alebo nie sme dobré mamy. A čím je môj syn starší, tak tým to viac vnímam, že až ten čas nám dá vysvedčenie, či sme tú úlohu zvládli alebo nie,” prezradila.
Zvýšený hlas a hranice vo výchove
Moderátorka sa dotkla aj témy, ktorú pozná mnoho rodičov. Nie vždy sa dá všetko zvládnuť pokojne a bez emócií. Sama priznáva, že zvýšený hlas sa vo výchove objavil aj u nej, hoci dnes to vníma menej intenzívne než kedysi.
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„Myslím si, že čím ďalej, tým menej. Ale určite áno, zdvihnutý hlas určite áno. Na druhej strane je to asi prirodzené pri tej výchove, že nejaká tá hranica tam musí byť a niekedy je daná práve zvýšením toho hlasu,” poznamenala.
Syn si pamätá najmä nepríjemné momenty
Lucia Hablovičová si uvedomuje, že detská pamäť vie byť nevyspytateľná. Niekedy v nej zostanú práve chvíle, ktoré rodič nevnímal ako zásadné, no dieťaťu sa zapísali hlbšie.
„Je to také smiešne, že niekedy aj Theuško v podstate zaspomína na nejaké obdobie jeho ranejšieho detstva a povie, že a ty si vtedy toto a toto a ja normálne pozerám, že to nemyslíš vážne, že toto jedno jediné si pamätáš, ale že bolo ďalších x milión situácií, ktoré v podstate boli tisíckrát lepšie a pozitívnejšie, ale tie sú takým štandardom, ale jedno, akonáhle bol nejaký trest alebo niečo, tak to ostáva naozaj v pamäti,” dodala.
Incident v škole a reakcia, na ktorú nezabudla
Moderátorka prehovorila aj o konkrétnej situácii zo synovho detstva. Keď bol prvák, došlo k incidentu s iným chlapcom.
Lucia priznala, že v tej chvíli zareagovala tak, ako to v danej situácii cítila. S odstupom času však podobné momenty vníma ako súčasť rodičovstva, pri ktorom sa človek učí aj na vlastných reakciách. „Keď bol prvák, tak zbil nejakého chlapca. Nebolo to teda, že nebol on ten spúšťač, ale udialo sa to a vtedy dostal po zadku,” prezradila o svojom synovi.
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