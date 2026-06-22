Nela Pocisková priznala omyly, ktoré spravila v minulosti: Dnes vstupuje do novej životnej kapitoly

Nela Pocisková

Reprofoto: Instagram.com/pociskova-nela

Jana Petrejová
Spätne by volila inú cestu.

Herečka a speváčka priznala, že stojí na pomyselnom rozhraní zmien, ktoré sa dotýkajú nielen jej pracovného smerovania, ale aj osobného nastavenia. 

V rozhovore pre Teleráno naznačila, že ide o čas, v ktorom sa prirodzene prehodnocujú priority a človek sa učí prijímať nové výzvy, ktoré prichádzajú spolu s vývojom kariéry aj súkromia. Z jej slov bolo cítiť, že zmeny nevníma ako niečo náročné či negatívne, ale skôr ako prirodzený posun, ktorý ju posúva ďalej a otvára jej nové možnosti. Ako Nela Pocisková sama povedala, je veľmi šťastná.

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Čo by dnes urobila inak?

Speváčka a herečka sa na chvíľu zastavila a zhodnotila svoj život, aký mala pred rokmi. Zároveň oľutovala jednu vec, pričom dnes by to spravila zjavne inak. “Keby som sa mohla vrátiť späť v čase, tak by som išla viac jedným smerom, že by som proste nerozvetvovala toľkými smermi a nedávala tú energiu hocikam,” priznala Nela, ktorá pendlovala medzi herectvom a spevom, hoci mnohí ju majú zafixovanú ako dobrú herečku.

Niektorí dokonca nevedia, že Nela Pocisková sa nevenuje spevu len posledné obdobie. Aj predtým tvorila, no neskôr zistila, že je toho na ňu až príliš. “Ja som chcela vždy spievať. Môj najväčší sen bol naozaj spievať a tvoriť, lenže ja som v určitom mojom životnom období podľa mňa prepálila baterky, tak by som to nazvala,” uviedla a doplnila, že nemá rada slovo “vyhorenie”.

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Podľa nej jednoducho prekročila istú hranicu, čo všetko zvládne telo v mladom veku. “Takže som sa stiahla a v tom čase som prestala tvoriť, vydávať skladby a spievať, ale naďalej som pôsobila na televíznych obrazovkách, takže ľudia ma za tú dobu viac vnímali ako herečku, čo, samozrejme, nie je zlé,” vysvetlila Nela a poznamenala, že aj herectvo má veľmi rada, berie ho ako náplň a baví ju. “Ale to moje srdce piští za tou hudbou,” ozrejmila.

Robí hudbu podľa vlastných pravidiel

Nevzdala to a približne pred 2 rokmi sa vrátila k hudbe, za čo je na seba hrdá. “Chcela by som mať takéto zmýšľanie v 20. rokoch,” zasmiala sa mamička Lianky a Hektora, ktorá by sa venovala len spevu a hudbe. V priebehu dvoch rokov vydala už dva albumy, je vyzbrojená adrenalínom, chuťou a elánom tvoriť a zdá sa, že sa jej fanúšikovia majú na čo tešiť.

“Ja si myslím, že ono sa to malo celé tak nejak udiať, aby som sa dostala do obdobia, kedy ma to extrémne baví. Ja si naozaj užívam každú jednu minútu v tom štúdiu. Toto boli dva roky absolútne najväčšej energie, ktorú som do toho vložila, a tento album je vlastne v spolupráci s Matejom Maximiliánom Miklošom,” dodala Nela Pocisková a spomenula producenta, s ktorým spolupracuje a ktorý vraj začal tvoriť hudbu aj v zahraničí.

Nela Pocisková a Saša Jány
Foto: Profimedia

Speváčka prízvukuje osobnú zmenu, ktorá u nej nastala vnútorne. “Zrejme to ľudia odo mňa neočakávajú, ale ja už som vo veku a v štádiu, kedy mi je úplne jedno, čo sa odo mňa očakáva. Už to chcem robiť iba tak, ako som vždy chcela,” priznala bez okolkov.

Už nechce byť perfektná

Názov druhého albumu Nedokonalá nebol náhodný. “Prečo Nedokonalá? Lebo to som presne ja. Tá pointa toho vlastne je, že ja som sa celý život snažila byť stopercentná z každej strany, všetko som chcela robiť tak, aby sa to všetkým páčilo. Som šťastná, že som to pustila a prijala, že sa to nedá,” dodala a oslobodila sa od požiadaviek zvonku. Ako sama uviedla, pracovala na sebe niekoľko rokov, no nie je ešte na samotnom konci. “Je to naozaj skvelý pocit, že sme najkrajší v tej nedokonalosti…” dodala na záver.

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