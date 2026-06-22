Britský premiér Keir Starmer oznámil koniec: Odstúpi z čela vlády aj Labouristickej strany

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii.

Len pred dvoma rokmi oslavoval jedno z najvýraznejších víťazstiev labouristov za posledné desaťročia. Teraz však Keir Starmer oznámil svoj odchod z čela britskej vlády aj Labouristickej strany. Jeho rezignácia prichádza po mesiacoch narastajúcej kritiky, klesajúcej podpory verejnosti a vnútrostraníckeho tlaku.

Podľa TASR už o svojom rozhodnutí informoval kráľa Karola III. a spustil sa proces výberu jeho nástupcu.

Nový premiér môže byť známy už o niekoľko týždňov

Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii, informuje TASR.

O svojom rozhodnutí už Starmer informoval kráľa Karola III. Výkonný výbor Labouristickej strany požiadal, aby stanovil harmonogram výberu nového straníckeho lídra. Nominácie sa uzavrú pred letnou parlamentnou prestávkou, ktorá sa začne 16. júla.

Nový premiér prevezme funkciu v polovici júla, ak sa bude o pozíciu uchádzať iba jeden kandidát, alebo do konca augusta, ak sa budú konať vnútrostranícke voľby. Starmer dovtedy zotrvá na čele vlády a prisľúbil, že zabezpečí riadne odovzdanie moci a svojho nástupcu bude plne podporovať.

Popularita premiéra výrazne klesla

Odchádzajúci premiér Starmer sa funkcie ujal v júli 2024 po tom, čo si labouristi pod jeho vedením vo voľbách zabezpečili najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Odvtedy však jeho popularita prudko klesla najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovu pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov.

Tlak na jeho demisiu sa zintenzívnil v marci po tom, čo vyšli najavo správy, že Starmerovou vládou nominovaný veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson mal väzby na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. O možnej Starmerovej rezignácii sa začalo hlasnejšie hovoriť predovšetkým po katastrofálnych výsledkoch labouristov v májových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako neoficiálne referendum o premiérovi.

Jeffrey Epstein
Foto: SITA / AP

Na rozlúčku vyzdvihol úspechy svojej vlády

Na pondelkovej tlačovej konferencii pred sídlom predsedu vlády na Downing Street 10 boli prítomní viacerí členovia kabinetu. Vo svojom emotívnom prejave Starmer vymenoval úspechy, ktoré jeho vláda dosiahla počas uplynulých takmer dvoch rokov. Zopakoval, že labouristom sa podarilo obmedziť príchody nelegálnych migrantov na malých lodiach a dostať mnohé deti z chudoby. „Obnovili sme dôveru v ekonomiku, obranu a národnú bezpečnosť,“ vyhlásil.

O úmysle britského premiéra odstúpiť informovali v predstihu viaceré britské médiá. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to v nedeľu napísal aj americký prezident Donald Trump. Premiér sa podľa médií pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe rozprával cez víkend s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers.

Starmera predtým na odstúpenie vyzvali desiatky poslancov. Podľa BBC tak urobila aj ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, ministerka vnútra Shabana Mahmoodová či ministerka dopravy Heidi Alexandrová.

Podľa médií sa bude o funkciu premiéra uchádzať Starmerov stranícky rival a starosta Manchestru Andy Burnham. Vo štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield si opätovne zabezpečil kreslo v parlamente a môže sa tak uchádzať o pozíciu líra labouristov. Poslanecký sľub by mal zložiť už v pondelok. Starmerov nástupca sa stane siedmym britským premiérom za uplynulých desať rokov.

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