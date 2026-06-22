Minulý rok zostalo zatvorené, teraz sa známe kúpalisko opäť otvorilo. Rekonštrukcie sa však nedočkalo

Kúpalisko Čajka Bojnice

Foto: Fb/Kúpalisko Čajka Bojnice

Martin Cucík
V Bojniciach cez víkend otvorili jediné funkčné kúpalisko. Návštevníci sa však rekonštrukcie ani noviniek nedočkajú.

Ak plánujete výlet do Bojníc a chcete sa počas horúcich dní aj schladiť, tento rok máte o jednu možnosť viac. Kúpalisko Čajka, ktoré minulú sezónu zostalo zatvorené, už znovu funguje a od víkendu víta návštevníkov. Návrat obľúbeného areálu prichádza po roku, keď sa v jeho bazénoch nekúpalo vôbec.

Prevádzkovateľ sa vlani rozhodol sezónu vynechať pre kombináciu viacerých problémov. Poukazoval na opakované finančné straty, pokračujúce stavebné práce aj spor s mestom týkajúci sa sankcií za nepovolené objekty.

Hoci sa kúpalisko opäť otvorilo, jeho podoba sa oproti poslednej sezóne prakticky nezmenila. Rekonštrukcia naďalej pokračuje a návštevníci zatiaľ neuvidia nové atrakcie ani výraznejšie úpravy areálu. Informoval o tom portál My Horná Nitra.

Turistické mesto bez kúpaliska

Za opätovným spustením prevádzky stojí najmä záujem verejnosti. Podľa prevádzkarky Márie Eliášovej mnohí návštevníci Bojníc upozorňovali, že možnosť letného kúpania v meste chýbala. Turisti, ktorí prichádzajú kvôli zámku, zoologickej záhrade či ďalším atrakciám, podľa nej často hľadajú aj miesto na oddych pri vode.

Prevádzkovateľ zároveň priznáva, že od tejto sezóny neočakáva výrazné ekonomické zlepšenie. Kúpalisko však považuje za súčasť turistickej ponuky mesta a službu, ktorá môže prospieť aj ďalším podnikateľom pôsobiacim v Bojniciach.

Kúpalisko Čajka je v rukách súkromného prevádzkovateľa, ktorý je prepojený s kúpeľným areálom v meste. Ide o súčasť širšieho komplexu služieb v okolí Bojnického zámku, ktorý je dlhodobo spájaný s podnikateľom Slavomírom Eliášom a jeho aktivitami v oblasti kúpeľníctva a turizmu.

Kúpalisko Čajka Bojnice
Foto: Fb/Kúpalisko Čajka Bojnice

Sezóna 2025 sa na kúpalisku Čajka vôbec neuskutočnila. Prevádzkovateľ vtedy upozorňoval, že kúpalisko bolo tri roky po sebe stratové, pričom ročné straty sa podľa jeho vyjadrení pohybovali takmer na úrovni 100-tisíc eur. Situáciu zároveň komplikoval spor s mestom Bojnice.

Samospráva udelila spoločnostiam Čajka Bojnice, Kúpele Bojnice a SALS spolu šestnásť pokút za nepovolené stavby, ktorých celková výška dosiahla takmer 300 000 eur. Primátor Bojníc Ladislav Smatana však opakovane zdôrazňoval, že rozhodnutie o otvorení alebo zatvorení kúpaliska bolo výlučne na prevádzkovateľovi. Pokuty podľa jeho slov nesúviseli s rozvojom kúpeľov, ale s porušovaním stavebných predpisov.

Plánovaná rekonštrukcia neprebehla

Počas aktuálnej sezóny môžu návštevníci využívať plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov, relaxačný bazén, dva bazény pre staršie deti aj samostatnú časť určenú najmenším. Areál je otvorený každý deň od 9.00 do 19.00 hodiny.

Pri kúpalisku sa v minulosti objavili aj ambiciózne plány jeho rozsiahlej prestavby, ktoré mali areál posunúť na úplne inú úroveň. V návrhoch sa rátalo s akvaparkom, veľkým umelým jazerom, skokanskou arénou či amfiteátrom a nechýbala ani celoročná lyžiarska dráha dlhá približne 600 metrov, koncipovaná v štýle moderných rekreačných komplexov. Podľa Eliáša bola inšpirovaná projektmi z Dubaja.

Zámer však narazil na nesúhlas pamiatkarov, ktorí upozorňovali na výrazný zásah do prostredia v blízkosti Bojnického zámku a projekt tak neprešiel schvaľovaním. Kúpalisko následne ostalo bez realizovanej veľkej modernizácie.

Plážové kúpalisko zostáva zatvorené

Popri súkromnom kúpalisku Čajka prechádza zmenami aj druhý areál určený na letné kúpanie v meste. Plážové kúpalisko, ktoré je vo vlastníctve mesta Bojnice a samospráva ho spravuje, zostáva tento rok pre verejnosť zatvorené.

Dôvodom je pripravovaná rozsiahla obnova, na ktorú sa podarilo získať externé financovanie. Počas sezóny tak nebudú bazény prístupné, výnimku môžu tvoriť len jednorazové akcie bez zásahu do prebiehajúcich prác.

Bojnice plážové kúpalisko
Foto: Bojnice

Projekt ráta s ekologickou revitalizáciou vodnej nádrže, jej vyčistením, úpravou dna a brehov, ako aj so zavedením prírodných filtračných prvkov vrátane plávajúcich ostrovov a koreňovej čistiarne, ktoré majú zlepšiť kvalitu vody a fungovanie celého priestoru.

100 miliónov do kúpeľov

Plážové kúpalisko pritom nie je jediným pripravovaným zásahom do rekreačnej infraštruktúry v Bojniciach. V meste sa zároveň rieši aj zámer Slavomíra Eliáša vybudovať rozsiahly kúpeľný a ubytovací komplex s investíciou presahujúcou 100 miliónov eur.

Kúpele Bojnice dom Tereza
Zdroj: EIA/Kúpele Bojnice

Projekt ráta s výstavbou liečebného domu Terezka, apartmánového domu s približne 120 bytovými jednotkami a doplnkovou občianskou vybavenosťou, pričom celková kapacita má dosiahnuť približne tisíc lôžok. Zámer má podľa investora posilniť turistický potenciál mesta, zároveň však čelí kritike časti odborníkov a verejnosti, ktorí upozorňujú na možný zásah do panorámy Bojníc a oslabenie dominantného postavenia Bojnického zámku.

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