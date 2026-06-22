Slovensko sa pripravuje na ďalšiu vlnu búrok: Hrozia zatopené cesty, pivnice aj domy. Horúčavy však nezmiznú

Dážď počas letnej búrky v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Nina Malovcová
TASR
Po víkendových búrkach môže dnes spadnúť ďalšie veľké množstvo dažďa.

Mimoriadne teplé počasie bude na Slovensku aj v pondelok sprevádzať riziko silných búrok. Meteorológovia upozorňujú najmä na možnosť prívalových zrážok, ktoré môžu lokálne spôsobiť zatopené cesty, pivnice či domy. Podobné problémy pritom priniesli búrky už počas víkendu, keď na viacerých miestach napáchali škody.

Podľa informácií portálu iMeteo sa prvé výrazné búrky tohto roka prejavili najmä na strednom a východnom Slovensku. V niektorých oblastiach spadli počas krátkeho času desiatky milimetrov zrážok, čo viedlo k lokálnym záplavám. Silná búrka zasiahla aj Bratislavu, kde spôsobila materiálne škody najmä v okolí dunajského nábrežia.

Výstrahy pred búrkami aj prívalovými povodňami

Najmä na západe Slovenska platia v pondelok výstrahy pred vysokými teplotami. Na severe sú vydané aj výstrahy pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe. Výstrahy pred horúčavami platia v celom Bratislavskom kraji, takisto vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja a v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Vydané sú od 12.00 do 18.00 h. Podľa SHMÚ tu môžu teploty vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.

Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok a Poprad sú od 12.00 h vydané výstrahy prvého stupňa pred búrkami. SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Spišská Nová Ves.

Rizikové skupiny sú najviac ohrozené

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

Dieťa sa načahuje po vodu na fontáne
Foto: TASR/Veronika Mihaliková

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Nezabúdajte na pitný režim

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

Slovensko majú zasiahnuť ďalšie búrky

Výstrahy meteorológov prichádzajú len deň po tom, ako viaceré regióny Slovenska zasiahli silné búrky sprevádzané prívalovými zrážkami. Na niektorých miestach napáchali škody a spôsobili lokálne záplavy. Voda zaplavovala cesty, pivnice aj rodinné domy a v niektorých oblastiach museli zasahovať hasiči. Jednu ženu počas búrok dokonca zasiahol blesk.

Meteorológovia upozorňujú, že aj pondelok môže priniesť podobný scenár. Atmosféra nad Slovenskom zostáva veľmi teplá a vlhká, čo vytvára vhodné podmienky na vznik ďalších búrok. Tie sa môžu začať vytvárať už predpoludním v horských oblastiach severného Slovenska a počas popoludnia sa rozšíria aj do ďalších regiónov.

Blesk na poli
Ilustračné foto: Pexels

Najväčšie riziko predstavujú prívalové zrážky, ktoré môžu počas krátkeho času priniesť desiatky milimetrov dažďa. Vylúčený nie je ani silnejší nárazový vietor. Meteorológovia preto nevylučujú lokálne komplikácie v doprave či zatopenie rizikových miest. Dobrou správou je, že podľa aktuálnych predpovedí by dnešný deň mohol byť posledným s výraznejšou búrkovou aktivitou. Počasie by sa malo od utorka postupne stabilizovať a počet búrok by mal výrazne klesnúť.

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