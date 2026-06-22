Lucia Lucid Sládečková opustila život v Thajsku: Prehovorila o dôvodoch, ktoré ju priviedli domov

Život v zahraničí môže na sociálnych sieťach pôsobiť ako splnený sen, no za peknými zábermi sa často skrývajú aj náročné rozhodnutia. Svoje o tom vie aj Lucia Sládečková, známa ako Lucid, ktorá sa po období strávenom v Thajsku rozhodla vrátiť späť na Slovensko.
Ako uvádzajú Topky, známa makeup artistka Lucia Sládečková otvorene prehovorila o tom, čo ju k návratu viedlo. Hoci si život v exotickej krajine spočiatku užívala, postupne prišli praktické starosti, finančný tlak, množstvo vybavovania i pocit, že Thajsko pre ňu už nie je miestom, kde chce zostať natrvalo. Dôležitú úlohu zohrala aj rodina, vzdialenosť od blízkych a predstava budúcnosti jej dcéry.
Návrat zo zahraničia nebol impulzívny
Lucia Sládečková patrí medzi najznámejšie mená slovenského beauty sveta. Roky pôsobí ako makeup artistka, spolupracovala s mnohými známymi tvárami a fanúšikovia ju vnímajú nielen pre jej prácu, ale aj pre úprimnosť, s akou hovorí o svojom súkromí.
Keď sa rozhodla žiť v Thajsku, mnohí jej krok vnímali ako odvážny nový začiatok. Exotické prostredie, more, iný životný rytmus a možnosť spomaliť pôsobili ako presný opak hektického pracovného kolotoča, z ktorého chcela na čas vystúpiť.
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Postupne však zistila, že život v cudzine prináša aj množstvo prekážok, ktoré z dovolenkových predstáv často vidieť nie je. Na otázku, čo ju napokon presvedčilo opustiť Thajsko a vrátiť sa domov, odpovedala veľmi priamo.
„Asi to, že tam nemám čo robiť, aby som to finančne zvládala tak ako potrebujem.. asi to, že som moc veľa pracovala a nikdy to nebude moje.. Asi to, že to nie je miesto, kde už chcem ostať.. Asi to, že moja dcéra by raz z ostrova určite odišla.. Asi to, že všetko je iné a furt sa v tom nevyznám,” vyjadrila sa Lucid.
Thajsko malo byť iba predĺženou dovolenkou
Lucia už v minulosti vysvetlila, že do Thajska pôvodne neodchádzala s plánom začať tam nový život. Išlo skôr o pokus nadýchnuť sa, oddýchnuť si od práce a od tlaku, ktorý dlhodobo cítila.
„Pôvodne malo ísť len o predĺženú dovolenku. Vyhorela som. Moja životná situácia ma nútila pracovať čoraz viac. Som mama, ktorú nikto finančne nepodporuje. Dva týždne po pôrode som sa musela vrátiť do práce. Podporujem aj rodičov s nízkym dôchodkom a synovca. Jednoducho živím šesť ľudí, plus zvieratá. Bola som už unavená a bola som unavená aj z konkurenčného boja v mojej profesii. Takže som potrebovala reset,“ prezradila.
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Dom v Thajsku objavila dve hodiny pred odletom
Zlomový okamih prišiel podľa jej slov úplne nečakane. V čase, keď už mala z Thajska odlietať, sa dozvedela, že dom, v ktorom počas pobytu bývali, je na predaj. Rozhodnutie prišlo rýchlo a v tej chvíli zrejme veľmi prirodzene.
„Dve hodiny pred odletom z Thajska som zistila, že dom, ktorý sme si počas dovolenky prenajímali, je na predaj. A okamžite som sa rozhodla, že ho beriem,“ povedala. Po návrate na Slovensko si ešte nechala čas na premýšľanie. Mala dohodnutú prácu a potrebovala si ujasniť, či je takýto krok správny. Čoraz viac však cítila, že potrebuje zmenu prostredia aj nastavenia.
„Na nejaký čas som sa ešte vrátila na Slovensko, lebo som stále mala dohodnutú prácu, aj aby som to celé premyslela, ale čoraz intenzívnejšie mi dochádzalo, že Slováci si nič nevážia, ani jeden druhého. Každý chce byť od vás bohatší, zaujímavejší, celebritnejší, ‚influencerskejší‘. A ja toto okolo seba nepotrebujem. Potrebujem sa venovať dcére, ktorá rastie, mame, ktorá starne, a nájsť samu seba,“ priznala.
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Napokon sa rozhodla urobiť krok, ktorý vnímala ako šancu na nový začiatok. „Vzala som teda dcéru, maminu, zbalili sme si pár vecí a začalo sa dobrodružstvo,“ dodala.
Prvý rok bol krásny, potom prišla realita
Začiatky v Thajsku boli podľa Lucie presne také, aké si mnohí pri živote v exotike predstavujú. Nové prostredie, iná kultúra, každodenné objavovanie a pocit slobody jej priniesli veľa radosti. „Prvý rok som si fakt užívala každú minútu, doslova som híkala,“ opísala svoje pocity.
Neskôr sa však pridali starosti, ktoré k životu v zahraničí patria. Človek sa musí orientovať v inom systéme, vybavovať povolenia, doklady, platby a riešiť situácie, ktoré by doma zvládol omnoho jednoduchšie.
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Lucia priznala, že práve táto stránka ju začala vyčerpávať. „Ale potom prišla realita. V zahraničí vždy máte aj stres, lebo tam jednoducho nie ste doma. Ako cudzinca vás pri každom úkone doslova ‚vycicajú‘ z peňazí, keďže potrebujete zabezpečiť milión vecí a neviete, aký je postup. Plus, pri každom úkone sa dozvedáte, že vám chýba ešte dvadsať papierov, dvadsať poplatkov a tridsať povolení,“ vysvetlila.
Okrem administratívy a financií ju trápila aj vzdialenosť od rodiny. Každé tri mesiace musela s dcérkou absolvovať cestu na Slovensko, čo bolo časovo aj finančne náročné. Chýbali jej blízki, najmä synovec, s ktorým nemohla tráviť toľko času, koľko by chcela.
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Slovensko dnes vníma ako domov
Návrat na Slovensko pre ňu neznamená krok späť, skôr prirodzené rozhodnutie po období, v ktorom si veľa vecí ujasnila. Thajsko jej prinieslo krásne zážitky aj nový pohľad na život, no zároveň jej ukázalo, že bez rodiny, opory a pocitu domova sa dlhodobo funguje ťažko.
Lucid dnes vie, že cestovanie a nové miesta budú vždy súčasťou jej života. Momentálne však potrebuje byť tam, kde má väčší pokoj, istotu a ľudí, na ktorých jej najviac záleží.
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