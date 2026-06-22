V Nitre horel autobus, viezli sa v ňom deti: Na mieste zasahujú hasiči, nehlásia ranených

Horiaci autobus v Nitre

Reprofoto: Dopravný servis-Nitra a okolie

Lucia Mužlová
TASR
Našťastie sa nikomu nič nestalo.

V Nitre boli k horiacemu autobusu privolaní hasiči, ktorí sa okamžite pustili do hasenia veľkého požiaru. Vo vnútri sa viezli deti, ktoré išli na školský výlet, našťastie sa ale nikomu nič nestalo.

Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus vezúci deti na školskom výlete. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a šesť plnoletých osôb. Pri požiari nebol nikto zranený, aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.

Deti evakuovali

Podľa slov Gundovej si vodič počas jazdy všimol dymenie, preto s autobusom zastavil na krajnici. V čase príchodu hasičov na miesto bol požiar v treťom štádiu horenia. Z dôvodu silného zadymenia použili zasahujúci hasiči autonómne dýchacie prístroje. Požiar uhasili dvoma vysokotlakovými prúdmi.

Policajti miesto požiaru uzavreli, premávka bola odklonená. Všetky osoby z autobusu boli bez zranení evakuované a transportované do bezpečia evakuačným autobusom, ktorý poskytlo KR HaZZ Nitra. Príčina vzniku požiaru je podľa slov Gundovej v štádiu zisťovania.

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