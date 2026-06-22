Bude kandidovať: Jozef Ráž nakoniec ide do súboja o primátorskú stoličku v Bratislave

Lucia Mužlová
Jozef Ráž bude kandidovať na primátora hlavného mesta.

Trvalo to dlho, no nakoniec je výsledok známy. Minister dopravy Jozef Ráž bude kandidovať na post primátora hlavného mesta Bratislava. Oznámil to na tlačovej konferencii.

,,V Bratislave som vyrastal a vyrastajú tu aj moje deti. Nie je mi jedno, ako Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra,” povedal na tlačovej konferencii.

Okrem Jozefa Ráža chce kandidovať na primátora Bratislavy aj Martin Winkler (strana Dunaj), jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.

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