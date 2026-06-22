Bude kandidovať: Jozef Ráž nakoniec ide do súboja o primátorskú stoličku v Bratislave

Trvalo to dlho, no nakoniec je výsledok známy. Minister dopravy Jozef Ráž bude kandidovať na post primátora hlavného mesta Bratislava. Oznámil to na tlačovej konferencii.
,,V Bratislave som vyrastal a vyrastajú tu aj moje deti. Nie je mi jedno, ako Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra,” povedal na tlačovej konferencii.
Okrem Jozefa Ráža chce kandidovať na primátora Bratislavy aj Martin Winkler (strana Dunaj), jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
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