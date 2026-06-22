Zuzana Plačková otvorene prezradila, či plánuje tretie dieťa: Materstvo zmenilo jej priority

Patrí medzi najsledovanejšie slovenské influencerky a o svojom súkromí hovorí len vtedy, keď sama uzná za vhodné. Tentoraz však otvorene prehovorila o téme, ktorá zaujíma tisíce jej fanúšikov – o ďalšom dieťati. Plánuje s manželom rozšíriť rodinu a dopraje malému Dionovi i Ayane ďalšieho súrodenca?
Rodina je pre bývalú účastníčku reality šou Hotel Paradise absolútnou prioritou a materstvo jej zmenilo život od základov. Zuzana Plačková prežíva jedno z najkrajších období v živote, kedy si naplno užíva Dionka a vytúženú dcérku Ayanu. Ako povedala pre Šarm, odjakživa túžila po rodine a deťoch.
Materstvo jej pritom neprinieslo len nové radosti, ale aj výzvy. Nedávno sa napríklad vyjadrila k chudnutiu po druhom tehotenstve a prezradila, ako dnes vníma svoje telo.
Jej svet sa točí okolo Dionka a Ayany
Navyše, na deti bola zvyknutá. “Milujem deti. Mám netere. Mám to v sebe. Takže bolo jasné, že chcem mať deti a tým, že mám dievča a chlapca, tak sa to už akoby pre mňa uzavrelo. Tak to malo byť,” uviedla nadšená influencerka, ktorá zároveň priznáva, že to nie je jednoduché, no zvláda to.
Rovnako ako mnoho iných žien, aj ona vždy chcela dcérku. Taktiež je spokojná s tým, ako to vyšlo – Dionko je starší brat a Ayana mladšia sestra. “On bude taký brat ochranca,” poznamenala Zuzana o Dionkovi. Skončí to však pri dvoch deťoch? Zuzana Plačková sa k tretiemu dieťaťu vyjadrila jasne a stručne. “Nie. Chcem si užívať ich dvoch a dať im najviac, ako sa len dá,” dodala bez okolkov.
Ako bude vyzerať jej leto?
Hoci zvykla tráviť veľa času s rodinou v Dubaji, kde má byt, začínajúce leto bude u nej vyzerať inak. Luxusné rezorty vymenila za miesto, kde sa cíti najlepšie. “Aktuálne sa nám prerába celá záhrada, tak v priebehu mesiaca sa dorobí a budeme v podstate tráviť leto doma na novej záhrade,” priznala Zuzana Plačková.
Vôbec ju to však nemrzí. “Odkedy mám deti, inak to leto prežívam. Som taká tá premotivovaná matka, ktorá sa teší zo všetkého, čo príde, či sú to prvé kroky, prvé slová, to sú pre mňa aktuálne moje najväčšie radosti,” pokračovala podnikateľka, u ktorej sa zmenili priority aj pri nakupovaní.
Prehodnotila nákupy pre deti i pre seba
Aj keď si vyhliadne nejaké módne kúsky pre seba, nakoniec to vždy skončí tak, že väčšinu vecí nakúpi pre deti. Jednu vec však už nebude robiť. Pre Dionka kupovala veľa značkového oblečenia, no podľa jej slov to bola chyba. “Niektoré kúsky ani nevynosil, niektoré dokonca na sebe ani raz nemal, a bola to len zbytočnosť. Som rada, že pri dievčatku nemusím riešiť značky, lebo aj v lacnejších a dostupnejších obchodoch kúpite tak nádherné dievčenské veci. Dnes zoženiete aj za málo peňazí veľa muziky,” dodala na záver.
Ani pre ňu samotnú už značky nie sú ničím dôležitým, čo by musela mať v šatníku. Chodieva do neznámych obchodov, ktoré ju zaujali štýlovými vecami. “Radšej si kúpim kvalitnejšie topánky, kabelku a potom to nejak pokombinujem. Kedysi som bola extrémne márnotratná, ale myslím si, že vekom sa človek naučí, poučí… Mám veci aj zo sekáča, z druhej ruky, na Instagrame fičia rôzne bazáre aj s luxusnejšími značkami,” povedala.
Zuzana Plačková dala jasne najavo, že rodina je pre ňu na prvom mieste a každé dôležité rozhodnutie si chce dôkladne premyslieť. Hoci otázka ďalšieho potomka je zodpovedaná, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Dovtedy si však užíva obdobie, ktoré prežíva po boku svojich najbližších, a sústreďuje sa na to, čo je pre ňu momentálne najdôležitejšie.
Nahlásiť chybu v článku