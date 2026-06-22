Vážna dopravná nehoda v hlavnom meste: Muž zrazil malé dievča a ženu, sú ťažko ranené

Lucia Mužlová
TASR
V dôsledku zrážky utrpeli žena aj dievča ťažké zranenia, vyžadujúce si ich okamžitý prevoz do nemocnice.

Polícia vyšetruje okolnosti nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia bola na miesto zavolaná v nedeľu (21. 6.) krátko po 22.00 h. Po príchode na miesto policajti zistili, že 42-ročný vodič sa počas jazdy po parkovisku pred obytným domom z doposiaľ presne nezistených príčin dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do druhého zaparkovaného vozidla.

Policajné auto
Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Skončili v nemocnici

Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 25-ročnou ženou, a narazil do stromu, pričom sa vozidlo prevrátilo na strechu.

„V dôsledku zrážky utrpeli obe osoby ťažké zranenia, vyžadujúce si ich okamžitý prevoz do nemocnice. Vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnil Szeiff.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ženu zasiahol blesk, spadla a vážne sa zranila: Výstup na Kriváň sa zmenil na boj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac