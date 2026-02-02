Rodičovstvo nie je rozprávka: Herec Filip Tůma priznáva, čo je pre nich doma najväčšou výzvou

Rodičovstvo je plné kompromisov, drobných frustrácií aj momentov, ktoré dokážu človeka úprimne dojať. Často prichádzajú nečakane, najmä v situáciách, ktoré by sa inak zdali úplne obyčajné.
V každodennom zhone, keď sa väčšina vecí prirodzene prispôsobuje potrebám detí, sa rodičia neraz pristihnú pri pochybnostiach, či ich snaha má zmysel. O to silnejšie potom pôsobia chvíle, keď sa ukáže, že hodnoty, ktoré sa doma pestujú, sa predsa len niekde uložili a v pravý moment vyplávajú na povrch.
O rodičovstve a jeho každodenných radostiach aj výzvach porozprával herec Filip Tůma, ktorý v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje výrazného zloducha Antona Holubca, v podcaste Rádia Melody ako nedeľný hosť Viktórie Lancošovej. Skúsenosti s tým, že rodičovstvo zďaleka nie je len idylkou, najmä ak sa musí skĺbiť s pracovnými povinnosťami, má napokon aj jeho dlhoročná partnerka, herečka Nela Pocisková.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Radosť z maličkostí, ktoré prekvapia
Herec Filip Tůma hovorí, že radosť z rodičovstva preňho nepramení z veľkých gest ani z výnimočných chvíľ, ale z drobných situácií, ktoré prídu nečakane a často si ich človek uvedomí až spätne. „Neviem… veľakrát frfleme, že čo to vlastne je za život, že všetko sa prispôsobuje deťom – alebo teda väčšina vecí. Ale potom sú tam momenty, ktoré ma fakt bavia. Úplné hlúposti,“ priznal.
Jednu z takýchto skúseností si vybaví z celkom bežnej návštevy lekára. „Napríklad sme minule prišli k zubárovi. Otvorili sme dvere do vstupnej haly a on naozaj nahlas, skutočne nahlas pozdravil ,Dobrý deň‘. A videl som, že to prekvapilo aj ostatných pacientov, až sa tak hegli, že ich vlastne pozdravilo dieťa,“ opísal situáciu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V podobných chvíľach si podľa neho človek uvedomí, že aj dlhodobá a neraz únavná výchova má svoj význam. „Vtedy si poviem, že aj keď sa snažím deti vychovávať a je to niekedy náročné – ako hovorievala moja mama, ,ako hádzať hrach o stenu‘ – niekde vzadu to tam je. A zrazu vás prekvapia v takýchto momentoch, že sa zachovajú pekne, slušne. A z toho mám strašnú radosť,“ dodal.
Nahlásiť chybu v článku