Rodičovstvo nie je rozprávka: Herec Filip Tůma priznáva, čo je pre nich doma najväčšou výzvou

Foto: Instagram ( filip_tumaa)

Frederika Lyžičiar
Digitálne technológie považuje za jednu z najväčších výziev súčasného rodičovstva.

Rodičovstvo je plné kompromisov, drobných frustrácií aj momentov, ktoré dokážu človeka úprimne dojať. Často prichádzajú nečakane, najmä v situáciách, ktoré by sa inak zdali úplne obyčajné.

V každodennom zhone, keď sa väčšina vecí prirodzene prispôsobuje potrebám detí, sa rodičia neraz pristihnú pri pochybnostiach, či ich snaha má zmysel. O to silnejšie potom pôsobia chvíle, keď sa ukáže, že hodnoty, ktoré sa doma pestujú, sa predsa len niekde uložili a v pravý moment vyplávajú na povrch.

O rodičovstve a jeho každodenných radostiach aj výzvach porozprával herec Filip Tůma, ktorý v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje výrazného zloducha Antona Holubca, v podcaste Rádia Melody ako nedeľný hosť Viktórie Lancošovej. Skúsenosti s tým, že rodičovstvo zďaleka nie je len idylkou, najmä ak sa musí skĺbiť s pracovnými povinnosťami, má napokon aj jeho dlhoročná partnerka, herečka Nela Pocisková.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio Melody (@radiomelody_sk)

Radosť z maličkostí, ktoré prekvapia

Herec Filip Tůma hovorí, že radosť z rodičovstva preňho nepramení z veľkých gest ani z výnimočných chvíľ, ale z drobných situácií, ktoré prídu nečakane a často si ich človek uvedomí až spätne. „Neviem… veľakrát frfleme, že čo to vlastne je za život, že všetko sa prispôsobuje deťom – alebo teda väčšina vecí. Ale potom sú tam momenty, ktoré ma fakt bavia. Úplné hlúposti,“ priznal.

Jednu z takýchto skúseností si vybaví z celkom bežnej návštevy lekára. „Napríklad sme minule prišli k zubárovi. Otvorili sme dvere do vstupnej haly a on naozaj nahlas, skutočne nahlas pozdravil ,Dobrý deň‘. A videl som, že to prekvapilo aj ostatných pacientov, až sa tak hegli, že ich vlastne pozdravilo dieťa,“ opísal situáciu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Tuma (@filip_tumaa)


V podobných chvíľach si podľa neho človek uvedomí, že aj dlhodobá a neraz únavná výchova má svoj význam. „Vtedy si poviem, že aj keď sa snažím deti vychovávať a je to niekedy náročné – ako hovorievala moja mama, ,ako hádzať hrach o stenu‘ – niekde vzadu to tam je. A zrazu vás prekvapia v takýchto momentoch, že sa zachovajú pekne, slušne. A z toho mám strašnú radosť,“ dodal.

Digitálny svet ako rodičovská výzva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac