Na súde dnes vypovedá Peter Tóth: Je odhodlaný hovoriť, nemá pochybnosti o tom, kto stojí za vraždou Kuciaka

Niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Vypovedá muž, ktorý organizoval sledovanie novinárov.

Pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku dnes zaznela výpoveď muža, ktorý v minulosti organizoval sledovanie Jána Kuciaka. Peter Tóth napriek vlastnému trestnému stíhaniu vyhlásil, že chce vypovedať a prispieť k objasneniu prípadu.

V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho dnes na Špecializovaný trestný súd v Pezinku predvolali svedka Petra Tótha. Ako ten na pojednávaní uviedol, je ochotný vypovedať aj napriek tomu, že je trestne stíhaný vo veci sledovania novinárov, vrátane Kuciaka.

Chce, aby sa rodiny dozvedeli pravdu

Dôvodom podľa neho je, že chce, aby sa rodiny poškodených dozvedel pravdu. Bývalý novinár a spravodajský dôstojník ešte v rámci prvého procesu týkajúceho sa vraždy novinára v roku 2020 na súde povedal, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.

Obžalovaný podnikateľ Marian Kočner
Foto: SITA/Milan Illík

Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo „avantúr“.

Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili.

V januári 2020 Tóth na pojednávaní pred iným senátom uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa jeho vtedajších slov iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka.

Kuciak podľa neho „žil ako mních“

„Hovorili, že ten chlapec žije ako mních,“ povedal v roku 2020 Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma. Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. „A tým sa to skončilo,“ povedal Tóth.

Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára Kuciaka si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu. V opakovanom procese v roku 2022 však už vypovedať odmietol pre trestné stíhanie, ktoré sa už vtedy voči nemu viedlo.

Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom, a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.

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