Silná búrka napáchala veľké škody: Vietor trhal stromy, problémy hlásia z viacerých častí Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) rozšíril výstrahy pred búrkami. Prvý stupeň výstrah platí v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. SHMÚ o tom informuje na webe. Výstrahy pred búrkami platia do 20.00 h.
Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, a to v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tiež vo väčšine Nitrianskeho kraja a v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Teploty tu môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
V niektorých lokalitách Slovenska hrozia povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. V okrese Prešov zase platí výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil.
V košickej zoo naprávali následky nedeľnej búrky
Búrka, ktorá sa v nedeľu (21. 6.) prehnala severnou časťou Košíc, zanechala stopy aj v mestskej zoologickej záhrade. „Popadané časti stromov na dvoch miestach poškodili ohradu. Najväčšie následky zanechala smršť v stanovom tábore,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.
Vietor v stanovom tábore podľa jej slov narušil konštrukciu niekoľkých stanov a ich vybavenie zostalo vlhké a matrace premočené. Pondelkový zážitkový program Noc v zoo preto po dohode s účastníkmi zrušili. Pre návštevníkov je zoo otvorená bez zmien.
Napriek tomu, že v zoo nezaznamenali väčšie škody na majetku, začiatok nového pracovného týždňa si vyžiadal plné nasadenie asi desiatky pracovníkov. „Ešte pred otvorením brán sa pasovali s odstraňovaním polámaných konárov, ktoré blokovali návštevnícke trasy. Opravili aj ohrady, ktoré na dvoch miestach poškodili popadané časti stromov,“ priblížila Malešová.
Nedeľňajšia búrka spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu
Nedeľňajšia (21. 6.) búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Informovali o tom Národná rada (NR) SR a jej predseda Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti s tým, že následky kalamity sú odstraňované od pondelkového rána.
„Včerajšia búrková smršť sa nevyhla ani Bratislavskému hradu, kde spôsobila škody v areáli aj v okolí objektov v správe parlamentu. Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom, ktorí od rána odstraňujú následky a robia všetko pre bezpečnosť návštevníkov,“ napísal Raši.
Ako priblížila NR SR, pracovníci vykonávajú aj kontrolu poškodených miest. Ubezpečila, že po udalosti boli bezprostredne prijaté všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti návštevníkov.
Za prioritu považuje bezpečnosť návštevníkov a ochranu národnej kultúrnej pamiatky. Prosí preto verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli Bratislavského hradu a o rešpektovanie prípadných dočasných obmedzení.
Bratislavu v nedeľu podvečer zasiahla silná búrka, ktorá na viacerých miestach lámala a vyvracala stromy. Hasičský a záchranný zbor zasahoval v Bratislavskom kraji v súvislosti s nepriaznivým počasím 19-krát. Mestská polícia Bratislava zasahovala 20-krát.
Z obce Oravský Podzámok hlásia rozsiahle škody
Silná búrka sprevádzaná nárazovým vetrom a ľadovými krúpami spôsobila v nedeľu (21. 6.) popoludní v obci Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín rozsiahle škody. Počas opráv bolo niekoľko domácností dočasne bez elektrickej energie. Obec o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Najviac zasiahnutá bola ulica Za Vodou smerom k vlakovej zastávke, kde popadané stromy pretrhli elektrické vedenie, rozvody káblovej televízie, internetu, verejného osvetlenia aj obecného rozhlasu,“ spresnili z obce.
Pri odstraňovaní následkov veternej kalamity zasahovalo desať členov dobrovoľných hasičských zborov z Oravského Podzámku a Dolnej Lehoty, ktorí odstránili popadané stromy a sprejazdnili miestnu komunikáciu. „Následne pracovníci spoločnosti Stredoslovenská distribučná opravili poškodené vedenie nízkeho napätia,“ dodala obec.
Rizikové skupiny by sa mali mať na pozore
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Nahlásiť chybu v článku