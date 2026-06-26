Slováci míňajú na potraviny takmer pätinu príjmov: Toto sú 3 jednoduché triky, ako skresať výdavky a ušetriť na dovolenku

foto: Magnific

Martina Saktorová
Sponzorovaný obsah
Váš priemerný nákupný košík môže byť lacnejší až o 15 %.

Zvyknete pri pohľade na pokladničný blok z obchodu len neveriacky krútiť hlavou? Nie ste v tom sami. Podľa najnovších dát Eurostatu dávajú slovenské domácnosti na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere až 19,6 % svojich celkových výdavkov. V preklade to znamená, že takmer pätina našich peňazí padne na to, čo minieme v obchodoch, čo nás radí na popredné a nie príliš lichotivé priečky v rámci Európskej únie.

Čo keby sme vám však povedali, že stačí jemná zmena nákupného správania, vďaka ktorej priemerný nákupný košík zlacníte o 15 %? Ročne tak dokážete bezbolestne ušetriť sumu, za ktorú bez problémov kúpite spiatočné letenky k moru pre celú rodinu.

Prečo v obchodoch nechávame tak veľa?

Vysoké percento výdavkov na potraviny u Slovákov nie je spôsobené tým, že by sme jedli viac ako zvyšok Európy. Na vine je kombinácia inflácie z posledných rokov a našich zakorenených nákupných návykov. Často nakupujeme impulzívne, bez plánu a podliehame tlaku známych log na obaloch.

Ak chcete rodinný rozpočet reálne odľahčiť, nemusíte začať držať hladovku. Stačí začať nakupovať „smart“.

3 jednoduché triky, ako skresať výdavky na nákup

  1. Sila privátnych značiek: Mnohé privátne značky reťazcov ponúkajú identické zloženie a chuť ako svetoznáme giganty, no za polovičnú cenu. Neplatíte totiž za miliónový marketing, ale za čistú hodnotu produktu.
  2. Plánovanie na celý týždeň: Náhodné odbiehanie do obchodu po práci pre „pár drobností“ je najväčším zabijakom rozpočtu. Vždy pri ňom do košíka prihodíte veci, ktoré reálne nepotrebujete. Jeden veľký naplánovaný nákup týždenne urobí s výdavkami zázraky.
  3. Nepozerajte na akcie, pozerajte na celkovú sumu: Kupovať syr v jednom obchode, mäso v druhom a drogériu v treťom len preto, že sú v letáku označené červenou farbou, vás v konečnom dôsledku stojí čas a peniaze za palivo. Dôležité je vybrať si obchod, kde je lacný kompletný nákupný košík.
foto: Lidl

Súboj nákupných košíkov

Ak hľadáte miesto, kde dokážete urobiť plnohodnotný nákup pre celú rodinu – od čerstvého mäsa, cez pečivo, mliečne výrobky až po drogériu a potreby pre domácnosť – a odísť s najľahším účtom, dlhodobé porovnania ukazujú na Lidl.

Lidl si na slovenskom trhu stabilne drží pozíciu cenového lídra. Jeho filozofia nestojí na tom, že zlacní tri náhodné produkty z letáka, ale že udržiava férové a nízke ceny naprieč celým sortimentom. Keď sa porovná identický veľký nákupný košík základných potravín, rozdiel v peňaženke na konci mesiaca môže byť presne tá suma, ktorú si odložíte do dovolenkového prasiatka.

Viete, koľko eur nechávate v iných obchodoch zbytočne?

Pozrite si aktuálny prehľad zlacnených produktov v online letáku TU a začnite šetriť na svoje zážitky ešte dnes.

V spolupráci s Lidl

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac