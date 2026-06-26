Slováci míňajú na potraviny takmer pätinu príjmov: Toto sú 3 jednoduché triky, ako skresať výdavky a ušetriť na dovolenku

Zvyknete pri pohľade na pokladničný blok z obchodu len neveriacky krútiť hlavou? Nie ste v tom sami. Podľa najnovších dát Eurostatu dávajú slovenské domácnosti na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere až 19,6 % svojich celkových výdavkov. V preklade to znamená, že takmer pätina našich peňazí padne na to, čo minieme v obchodoch, čo nás radí na popredné a nie príliš lichotivé priečky v rámci Európskej únie.
Čo keby sme vám však povedali, že stačí jemná zmena nákupného správania, vďaka ktorej priemerný nákupný košík zlacníte o 15 %? Ročne tak dokážete bezbolestne ušetriť sumu, za ktorú bez problémov kúpite spiatočné letenky k moru pre celú rodinu.
Prečo v obchodoch nechávame tak veľa?
Vysoké percento výdavkov na potraviny u Slovákov nie je spôsobené tým, že by sme jedli viac ako zvyšok Európy. Na vine je kombinácia inflácie z posledných rokov a našich zakorenených nákupných návykov. Často nakupujeme impulzívne, bez plánu a podliehame tlaku známych log na obaloch.
Ak chcete rodinný rozpočet reálne odľahčiť, nemusíte začať držať hladovku. Stačí začať nakupovať „smart“.
3 jednoduché triky, ako skresať výdavky na nákup
- Sila privátnych značiek: Mnohé privátne značky reťazcov ponúkajú identické zloženie a chuť ako svetoznáme giganty, no za polovičnú cenu. Neplatíte totiž za miliónový marketing, ale za čistú hodnotu produktu.
- Plánovanie na celý týždeň: Náhodné odbiehanie do obchodu po práci pre „pár drobností“ je najväčším zabijakom rozpočtu. Vždy pri ňom do košíka prihodíte veci, ktoré reálne nepotrebujete. Jeden veľký naplánovaný nákup týždenne urobí s výdavkami zázraky.
- Nepozerajte na akcie, pozerajte na celkovú sumu: Kupovať syr v jednom obchode, mäso v druhom a drogériu v treťom len preto, že sú v letáku označené červenou farbou, vás v konečnom dôsledku stojí čas a peniaze za palivo. Dôležité je vybrať si obchod, kde je lacný kompletný nákupný košík.
Súboj nákupných košíkov
Ak hľadáte miesto, kde dokážete urobiť plnohodnotný nákup pre celú rodinu – od čerstvého mäsa, cez pečivo, mliečne výrobky až po drogériu a potreby pre domácnosť – a odísť s najľahším účtom, dlhodobé porovnania ukazujú na Lidl.
Lidl si na slovenskom trhu stabilne drží pozíciu cenového lídra. Jeho filozofia nestojí na tom, že zlacní tri náhodné produkty z letáka, ale že udržiava férové a nízke ceny naprieč celým sortimentom. Keď sa porovná identický veľký nákupný košík základných potravín, rozdiel v peňaženke na konci mesiaca môže byť presne tá suma, ktorú si odložíte do dovolenkového prasiatka.
Viete, koľko eur nechávate v iných obchodoch zbytočne?
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