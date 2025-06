Leží im poriadne v žalúdku. Diváci Bez servítky si podali súťažiacu, ktorá je podľa nich hotovou katastrofou

Televízia JOJ si pre svojich divákov pripravila pekné sústo. Zrejme preto, aby nesmútili za reláciou Bez servítky, keďže je tu pred letnou pauzou posledný týždeň s prémiovými časťami. Stretla sa skutočne zaujímavá partička, ktorá sa postarala o dobrú náladu, no zároveň aj šokovala. Aj keď zatiaľ navarili len dve súťažiace, už teraz si diváci nedávajú servítku pred ústa a ostro zareagovali na jednu z nich. Svojimi sebavedomým hláškami a kuchárskym umením, ktoré nie je na vysokej úrovni, očividne mnohým zdvihla tlak.

Pondelok odštartovala devätnásťročná Eleonóra, ktorá už od prvého momentu pred kamerami ukázala, aká je otvorená a nebojí sa prehovoriť o čomkoľvek. Zdá sa, že má v sebe veľa odvahy a guráže, no hlavne jej nechýba sebaistota. Zjavne sa nebojí, čo na to povedia ostatní a ide si po svojom. Hneď v úvode relácie totiž priznala, že jednou z najdôležitejších vecí v živote je pre ňu to, aby dobre vyzerala. Miluje byť stredobodom pozornosti a rada chodí na párty.

Strašné je varenie i vzhľad

Mladá žena, ktorá povedala, že by bez líčenia nešla ani von so smeťami, môže byť spokojná, keďže zaujala televíznych divákov, ktorí sa vo veľkom o nej vyjadrujú na Facebooku. A hoci sa stala stredobodom pozornosti, bohužiaľ, na jej adresu zazneli nie práve najpozitívnejšie slová. Komentáre divákov narážali nielen na varenie, ale i na výzor. „Mňa najviac fascinuje, že dievka bez mejkapu nejde smeti vyhodiť, ale tým rozliatym cestom pod hrudníkom plaší nevinných ľudí,“ napísala jedna diváčka.

Eli si pre svojich hostí pripravila kyslé predjedlo, obrovský kus dezertu a prestieranie, ktoré bolo jednoduchšie. Dokonca vraj stratila obrus a zabudla na podložky pod taniere. Menu hostia nakoniec ohodnotili priemerne a podobne to bolo aj u divákov, ktorým to stačilo vidieť na televíznych obrazovkách.

„Do relácie o varení a nenavariť. Čo už, aspoň prsia dala na kameru. Bez servítky sa mení na Farmu. Na žiadnom konkurze to nevyšlo, tak ideme do Bez servítky. Aspoň bude o zábavu na celý týždeň postarané. Veď ona asi nešla variť, ale skôr ukazovať svoje poprsie. Ale to mala ísť do inej relácie,“ rozčuľovala sa jedna žena. „Tak to bolo niečo, hlavne jej výzor. „Rozkotená“ mladá žena, čo variť nevie, len tie metly na očiach si natáča. To bolo nevhodné, ako sa predviedla,“ dušoval sa jeden muž, na ktorého Eli očividne nezapôsobila.

Vraj sa to nedá ani hodnotiť